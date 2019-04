BTS: ¿son los reyes del k-pop los Beatles del siglo XXI?

Empecemos con una comparación provocadora: ¿son los BTS los Beatles del momento? Veamos: la agrupación coreana es una 'boy band', tiene a siete integrantes que representan distintas personalidades, son un máquina de hacer 'hits' y el furor que crean traspasa fronteras, culturas e idiomas. También tienen sus diferencias con los de Liverpool, claro; y seguramente habrá quienes quieran discutir su calidad musical. Pero paralelos hay.

"Los fanáticos de los Beatles siempre me quieren matar cuando digo esto, pero la lógica del ídolo del k-pop es la de los Beatles 'all over again'. Y es lo mismo que los Jackson 5, NSYNC, Menudo, etc. Lo hemos visto mil veces en la historia", apunta el musicólogo e investigador peruano José Ignacio López.

Para él tampoco es extraño el impacto que BTS, y el k-pop en general, ha tenido en un país como el Perú, donde mueven masas fieles hasta la devoción (su club de fans oficial lleva como nombre A.R.M.Y.). "La globalización musical siempre ha funcionado así: cosas que son completamente extrañas para la gente pueden funcionar a través de los discursos del mercado, así no se entienda la cultura, el lenguaje o la instrumentación. A fines del siglo XIX pasó con el tango, que causó furor en todo el mundo. Y el rock mismo es folclor norteamericano, pero nadie tenía ningún problema con escuchar música en ingles en el Perú", explica.

AMOS DEL MUNDO

López también opina que, hasta cierto punto, el exotismo de una banda de muchachos coreanos –en apariencia tan distante– le ofrece puntos extra para conquistar a un público occidental. Y tiende él una interesante comparación con el reguetón, que sería el fenómeno inverso: un movimiento musical latinoamericano que se encuentra en plena expansión por todo el mundo, desde Europa hasta Asia.

"Lo que buscan este tipo de géneros o movimientos es lograr un discurso trasnacional –dice López–. Es decir, que tenga algunos elementos exóticos, pero sin salirse de ciertos parámetros para que no sea incómodo, chocante o difícil de digerir".

¿Es suficiente eso para entender a ese monstruo que vende millones de discos, que apareció en portada de la revista "Time" y que este sábado se lucirá en "Saturday Night Live"? Puede que no, porque son muchas más sus claves: letras que hablan de problemas juveniles contemporáneos, coreografías que rozan las artes marciales, estéticas hipercuidadas, películas propias y un activo uso de redes sociales que los convierten en tendencia permanente.

"Son un producto construido por la industria –dice López–, pero eso no debe entenderse para nada como algo malo". Después de todo, si tan fácil fuese hacer lo que ellos hacen, no serían un caso extraordinario. Pero ellos definitivamente lo son.