BTS sorprende con versión 'brit rock' de su éxito "Spring Day"

BTS estrenó un inesperado "brit rock remix" de "Spring Day", emotiva y exitosa balada de su disco "You Never Walk Alone" de 2017. El nuevo mix del grupo K-Pop fue subido a Soundcloud y compartido en Twitter con el mensaje "Ceremonia de Apertura #2018BTSFesta".

La versión alterna de "Spring Day" fue liberada como inicio del "2018 BTS Festa", así como actividades y estrenos especiales del conjunto en celebración por su quinto aniversario. Ésta fue además revelada por primera vez en el festival surcoreano de fin de 2017 "KBS Gayo".

La versión de estudio del popular tema de 'Bangtan' fue grabada junto a la llamada 'banda de BTS' Ghost, y se da a cinco años del debut del septeto con el single "No More Dream" el 12 de junio del año 2013.

Éste es el segundo track de BTS en tener una edición rock, previamente "Fake Love", hit de su disco "Love Yourself: Tear", tuvo el mismo tratamiento, y fue revelado por primera vez junto a la versión extendida de su videoclip el pasado 1 de junio.