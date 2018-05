BTS: Suga se convierte en tendencia en Twitter por especial motivo

BTS y su fanaticada no suelen escatimar cuando de expresar aprecio se trata, y una nueva muestra de ello se dio en Twitter con la aparición del hashtag #WeLoveYouMinYoongi ("Te amamos, Min Yoongi"), dirigido a Suga.

Los fans de las estrellas K-Pop iniciaron una oleada de mensajes de agradecimiento hacia el artista, junto al hashtag que se convirtió en tendencia mundial de la red de microblogging, con más de 1.3 millones de tweets el pasado 27 de mayo.

(Foto: AllKpop)

Aunque aún no se precisó el motivo exacto del inicio de la improvisada campaña, este tendría origen en una reciente firma de autógrafos de BTS en Corea del Sur, donde se conoció por medio de fans presentes que Suga no se encontraba en su mejor ánimo.

El septeto pop surcoreano no es extraño a abordar en sus canciones temas sociales y de salud mental como la depresión, ansiedad y otros. Previamente el mismo Suga descargó sobre su propia lucha con estas condiciones en las letras de su mixtape solista "Agust D", y de forma especialmente descarnada en el track "The Last".

BTS, a su vez, suele mantenerse al tanto de los mensajes de sus fanáticos en redes sociales, por lo que es posible que el tuit de Suga, publicado poco después y con agradecimientos dirigidos a 'ARMY', fuera en referencia a la tendencia mundial de Twitter dedicada a él.