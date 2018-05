BTS y los cinco tweets con los que batieron récords en la red social

BTS se ha convertido, sin lugar a dudas, en un conjunto ampliamente popular, y algunos de los medios para atestiguar la influencia global del septeto son las redes, especialmente YouTube y Twitter.

Los ídolos K-Pop fueron incluidos en la lista de los 40 tweets más 'gustados' de la historia en la red de microblogging, con cinco de sus publicaciones, que superan cada una el millón de 'me gusta'.

A la fecha, son las únicas personalidades con múltiples entradas en la compilación además de Barack y Michelle Obama. Aquí listamos los cinco tweets de BTS que se hicieron parte de la historia de Twitter.

1. Jungkook canta "All of my Life"

El tweet de febrero de este año con el menor miembro de BTS realizando un cover del coreano Park Won, lleva acumulados a la fecha 1.16 millones de 'me gusta' y se encuentra en el puesto #36.

2. Dupla V y Jungkook

Este tweet de marzo de este año, con el corto mensaje "buenas noches", fue un vistazo a la sesión de fotos de BTS en Los Angeles realizada por el medio coreano Dispatch. Actualmente está en el puesto #37 con 1.15 millones de 'me gusta' acumulados.

3. V en Los Ángeles

Publicado el mismo día que el tweet anterior, muestra más imágenes de V en la sesión de fotos de Dispatch, junto al mensaje “el clima esta bueno”. A la fecha ostenta 1.1 millones de 'me gusta' y la posición #38.

4. 'Saludo' de V

​El más nuevo ingreso en la lista, publicado en abril y actualmente en el puesto #39 con 1.1 millones de 'me gusta', muestra a V aparentando decir algo a la cámara, pero sin emitir sonido, junto al mensaje "voy".

5. Jungkook saluda a la cámara

El tweet más antiguo de sus ingresos a la lista, del 9 de febrero, ocupa el puesto #40 con 1.1 millones de 'me gusta'. Contiene un breve clip de Jungkook saludando, sin palabras, a la cámara y los fanáticos de BTS.