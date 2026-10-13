V dedica emotivo mensaje a Jimin por su cumpleaños y comparte fotos exclusivas. (Foto: Instagram / @j.m)
V dedica emotivo mensaje a Jimin por su cumpleaños y comparte fotos exclusivas. (Foto: Instagram / @j.m)
Por Redacción EC

Los saludos por el cumpleaños de Jimin continúa haciéndose notar. Esta vez, Kim Taehyung, más conocido como V, fue uno de los primeros integrantes de BTS en enviarle un saludo por esta fecha especial. No solo escribió un mensaje emotivo, sino también acompañó su mensaje con fotografías sacadas del baúl de los recuerdos.

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