Los saludos por el cumpleaños de Jimin continúa haciéndose notar. Esta vez, Kim Taehyung, más conocido como V, fue uno de los primeros integrantes de BTS en enviarle un saludo por esta fecha especial. No solo escribió un mensaje emotivo, sino también acompañó su mensaje con fotografías sacadas del baúl de los recuerdos.

A través de la plataforma Weverse, V compartió fotografías inéditas junto a Jimin, imágenes que fueron acompañadas con un tiendo mensaje. “Fue difícil encontrar estas (las fotos). Nuestro querido Jiminie recibiendo mucho cariño y mimos. Feliz cumpleaños”, se lee en el post.

Las imágenes muestran a Jimin y a otros integrantes de la agrupación compartir momentos especiales. En algunas se observa al artista recolectando fresas, mientras en otras instantáneas aparece cantando.

Como se sabe, V mantiene una estrecha relación amical con Jimin, con quien comparte años de trayectoria como integrante de BTS. Ambos artistas mantienen una sólida comunidad de fans que suelen estar atentos a sus interacciones, mensajes y publicaciones en redes sociales.

Jimin celebra su cumpleaños número 31

Park Ji-min nació el 13 de octubre de 1995 en Busan, Corea del Sur. Desde su debut con BTS, ha destacado como cantante y bailarín, además de desarrollar una carrera musical como solista.

Este año, la celebración de su cumpleaños coincidió con el regreso a los escenarios de BTS y, previo al día central, ofreció tres conciertos en el Estadio San Marcos en Lima como parte de la gira “Arirang”, donde el ARMY peruano le cantó “Feliz cumpleaños” y él retribuyó con un “gracias, los quiero mucho”.

Fans cantaron "Feliz cumpleaños" a Jimin durante el último concierto en el Estadio San Marcos. El artista cumplirá 31 años el 13 de octubre. (Foto: Captura de video de X / @kamuiTos)

Tras su paso por Perú, el grupo se encuentra en Chile para continuar con su recorrido internacional. Mientras tanto, ARMY celebra el cumpleaños de Jimin y comparte los saludos y fotografías que mantienen vigente el interés por los chicos de Bangtan.