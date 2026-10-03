V de BTS sorprendió a los asistentes de su primer concierto en Bogotá al dirigirse a ellos en español y utilizar expresiones propias de Colombia, durante el show que el grupo surcoreano ofreció este viernes 2 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín como parte de su gira internacional ‘Arirang’.

Kim Tae-hyung, nombre real del cantante, explicó que había estudiado español antes de viajar a Colombia, aunque reconoció que todavía tenía dificultades para hablarlo.

“Estoy estudiando español. Pero mi español todavía no es muy bueno. ¿Mi español está bien? No les creo. Entonces ayúdame, parce”, comentó frente al público.

Discurso de V hablando en español



BTS EN COLOMBIA 🇨🇴#BTS_WORLDTOUR_ARİRANG_BOGOTA



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V continuó su intervención contando cómo se sentía al encontrarse con sus seguidores en Bogotá y, en medio de su mensaje, utilizó una expresión que provocó la reacción de los asistentes.

“Estoy muy, muy, muy, muy feliz y con muchísimas ganas de verlos. Y ahora que estoy aquí con ustedes, Bogotá está muy bacano. Bogotá es linda” , señaló.

El cantante incluso consultó al público si había utilizado correctamente la expresión “bacano”, antes de continuar con su mensaje y asegurar que volvería a estudiar español para mejorar su comunicación con los seguidores colombianos.

BTS tomó un momento del show para dar un mensaje en español a sus fans | Foto: X

V promete hablar mejor español en su próxima visita

Antes de finalizar su intervención, V dejó una promesa relacionada con el idioma y aseguró que espera regresar a ese país con un mayor dominio del español.

“La próxima vez que vuelva voy a hablar mucho mejor español, se los prometo. Así que nos vemos otra vez. Los quiero mucho, Bogotá. Nos vemos pronto”, expresó el integrante de BTS.

El mensaje en español del artista ocurrió durante el primer concierto de BTS en Bogotá, una presentación que comenzó a las 8:05 p. m. y tuvo una duración de aproximadamente dos horas y 20 minutos.

El grupo interpretó 25 canciones, entre ellas “Dynamite”, “I’m Fine” y “So What”, incluidas en el tramo final del espectáculo.