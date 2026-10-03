El artista dijo que volvería a la capital de Colombia con una mejor pronunciación del español | Foto: X (@pjmIesviu) / Composición EC
El artista dijo que volvería a la capital de Colombia con una mejor pronunciación del español | Foto: X (@pjmIesviu) / Composición EC
Por Redacción EC

V de BTS sorprendió a los asistentes de su primer concierto en Bogotá al dirigirse a ellos en español y utilizar expresiones propias de Colombia, durante el show que el grupo surcoreano ofreció este viernes 2 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín como parte de su gira internacional ‘Arirang’.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.