BTS de vacaciones: ¿cuándo volverán a los escenarios? 

Big Hit Entertainment anunció oficialmente en Twitter que el grupo coreano de K-pop se tomaría una pausa de todos sus conciertos que definieron como "un extenso periodo de tiempo de descanso y relajación". Estas son las primeras vacaciones de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook que se toman desde la creación de la banda.

Por ello, todos los fans de BTS están muy emocionados, ya que luego de su gran debut en el 2013, la banda ha ido escalando con éxito hasta convertirse en una de las agrupaciones musicales más famosas de todo el mundo, pero en ningún momento se tomaron un descanso como ahora lo han definido.

[공지] 방탄소년단 공식 장기 휴가 알림 (+ENG) pic.twitter.com/fV4Aw5UNY4 — BigHit Entertainment (@BigHitEnt) August 11, 2019

"¡Hola! Este es Big Hit Entertainment. Queremos anunciar que por primera vez desde su debut, BTS se irá oficialmente por un periodo extendido de descanso y relajación. Hoy, su actuación en Lotte Duty Free Family Concert marcará el último evento en su agenda antes de que los miembros se preparen para sus vacaciones.

Este periodo de descanso será una oportunidad para que los miembros de BTS, quienes se han impulsado implacablemente hacia su objetivo desde su debut, recarguen energías y se preparen para presentarse nuevamente como músicos y creadores. Esto también les permitirá tener una oportunidad de disfrutar sus vidas ordinarias como jóvenes en sus 20’s, aunque por un breve instante.

Durante este tiempo, los miembros descansarán y se recargarán con su propia manera personal. Si tienen algún encuentro con un miembro de BTS mientras están en vacaciones, les pedimos que muestren consideración con su necesidad de descansar y disfrutar su tiempo libre en privacidad.

BTS regresará refrescado y recargado para devolver todo el amor que han tenido y continúan mostrándoles a ellos. Muchas gracias" reza todo el comunicado oficial de la compañía. Ante esto, una pregunta sale a la luz, ¿cuándo regresará BTS al escenario nuevamente?

¿CUÁNDO VOLVERÁ BTS DE SUS VACACIONES?

BTS (Foto: Big Hit Entertainment) BTS (Foto: Big Hit Entertainment)

Si bien al principio, como la misma Big Hit Entertainment anuncia, los fans de la banda pensaron que sería un descanso indefinido al no tener una fecha de regreso, los mismos conocen que en el calendario de BTS existen algunos conciertos ya programados a los cuales no podrán faltar.

La última presentación que tuvieron fue el pasado domingo 11 de agosto en el Olympic Park’s Olympic Gymnastics Arena en Seúl, durante el último día del evento con su concierto de Lotte Duty Free. Allí cantaron canciones como "Fake Love", "Best of Me", "Boy With Luv" y "Home".

Más allá del cumpleaños de Jungkook y RM que serán el 1 y el 12 de septiembre respectivamente, la banda tiene programada el BTS World Tour "Love Yourself: Speak Yourself" en Riyadh, Saudi Arabia para el próximo 11 de octubre, por lo que sus vacaciones solo durarían 2 meses antes de volver al escenario.

¿Podría ser que BTS vuelva a la escena pública antes de ese tiempo? Es probable, pero considerando que han estado aproximadamente 6 años juntos haciendo giras, canciones, videos y mucho más, es más que seguro que se tomarán todo el tiempo necesario para compartir con sus familiares, otros seres queridos o viajar a donde más han querido y no como parte de una gira con la banda.

Por ahora, solo queda esperar a que la misma Big Hit Entertainment dé el anuncio oficial de su regreso que podría ser antes del 11 de octubre o planear que esa presentación sea el gran re-lanzamiento de los famosos cantantes de K-pop. Los miembros del ARMY de BTS están muy emocionados por su regreso, pero esperarán pacientemente a que ellos descansen todo lo que necesiten para recuperarse.