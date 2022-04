Jimin de BTS junto a Ha Sung Woon estrenaron este domingo 24 de abril el OST para el k-drama “Our Blues”. La tan esperada canción ha conquistado el corazón de ARMY y de los fanáticos del dorama, quienes estuvieron expectantes al lanzamiento del OST.

La canción ha sido un éxito y como es usual se han iniciado tendencias como #WithYou #Jimin o #SungWoon. Según ARMY ha reportado “With You” ya habría alcanzado el #1 en diferentes 100 listas mundiales en iTunes:

— “With You” es la canción más rápida en la HISTORIA en llegar a 100 #1s en iTunes a nivel mundial!



Hemos logrado nuestro objetivo de iTunes de 24 horas en menos de 5 horas desde el lanzamiento. Jimin rompió el récord de Dynamite OMG!#WithYou by #JIMIN of #BTS and Sungwoon pic.twitter.com/lJptfVStX3 — carla⁷ | WITH YOU OUT NOW (@caarlamoontoya) April 24, 2022

“With You” es una canción muy conmovedora llena de sentimiento y romance. Una balada muy melódica que sabe como tocar el corazón de sus espectadores y oyentes. Sobre todo porque las voces de sus intérpretes se complementan muy bien, demostrando talento y destreza para el canto.

La cuenta oficial de BTS compartió la serie de canales por los cuales “With You” está disponible. Clickea en los links y te llevará directo a la aplicación o web: Melon Y Genie para Corea del Sur. Entre los canales globales están Youtube Music, Spotify y Apple Music.

MV o Video oficial de With You, OST de Jimin de BTS y Ha Sung Woon

El video oficial de With You alcanzó 200 mil likes en menos de una hora y la noche de su estreno superó los 2M de vistas en Youtube. A su vez, también debutó con 80.4K streams y 26.5K oyentes únicos en MelOn!

También se reportó a través de Twitter que a “With You” le tomó 4 horas posicionarse como #1 en las listas de iTunes superando el récord de Dynamite, el single de BTS, al cual le tomó 8 horas apoderarse del primer puesto.

A continuación te compartimos el vídeo oficial de “With You”, el OST de Our Blues interpretado por Jimin de BTS y el cantante Ha Sung Woon, ex integrante de Wanna One:

Y en caso no quieras spoilearte Our Blues, o solo desees escuchar la canción, aquí dejamos el audio/video oficial de With You para Youtube:

Letra en español de With You, OST de Jimin y Ha Sung Woon

Para que disfrutes plenamente de esta sentimental pieza musical, en los siguiente párrafos compartimos la letra en esapañol de With You, OST de Jimin y Ha Sung Woon:

Quiero estar contigo

Quiero quedarme contigo como las estrellas brillando intensamente, estás brillando nuevamente.

Justo aquí a tu lado, aún estoy caminando donde quiera que vayas

Vivirás por siempre en mí, respirando profundamente conmigo

Solo tómalo todo, no soy nada sin tu amor

Te prometo que nunca dejaré tu amor

Mi corazón está latiendo por ti, por siempre y para siempre

Solo tú puedes tomar mi corazón. Querido, mi amor, amor

Quiero quedarme contigo, los recuerdos siempre están aquí en esta habitación llamada corazón

Lleno de historias contigo, no sé cuando empezó

Quiero contarte todo de mí

Sólo tómalo todo, no soy nada sin tu amor

Te prometo que nunca dejaré tu amor

Mi corazón está latiendo por ti, por siempre y para siempre

Solo tú puedes tomar mi corazón. Querido, mi amor, amor

Quiero quedarme... rasgando mi corazón, ahora estoy en la oscuridad

¿nos encontraremos en nuestros sueños?

rompiendo mi corazón, aquí estamos separados

Quiero estar junto a ti

Metas para With You de Jimin y Ha Sung Woon

Se han establecido las siguientes metas a cumplir para hacer de With You, un éxito global:

Para With You aún sigue el conteo de las primeras 24 horas para las demás plataformas y para Spotify ya comenzó el 2do día de rastreo así que pongámonos las pilas porque el stream solo debe subir y subir.



OST of the year #WithYou by #JIMIN of #BTS (@BTS_twt) and Sungwoon. pic.twitter.com/xJ94VrRAXq — andy | with you by Jimin (@JIMINNFLIRTY) April 25, 2022