La esperada presentación de BTS en el iHeartRadio Music Festival 2026 terminó generando polémica entre sus seguidores. Aunque RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook cerraron la primera jornada del evento en Las Vegas, fans de la boy band expresaron su molestia porque el grupo permaneció tan solo 16 minutos sobre el escenario.

BTS se presentó el viernes 18 de septiembre en el T-Mobile Arena y regresó al festival después de seis años. La expectativa era alta debido a que se trataba de una de las apariciones más importantes del septeto en Estados Unidos durante esta nueva etapa de su carrera.

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Sin embargo, el grupo únicamente interpretó cuatro canciones. El espectáculo comenzó con “Swim”, tema principal de “Arirang”, para luego continuar con “2.0”. Posteriormente llegó “MIC Drop”, uno de sus clásicos, y finalmente “FYA”, canción con la que cerraron su breve participación.

BTS performing ‘FYA’ at the iHeartRadio Music Festival. #iHeartFestival2026 pic.twitter.com/xL0BvxkENW — Pop Base (@PopBase) September 19, 2026

Tras finalizar el show, numerosos seguidores recurrieron a las redes sociales para cuestionar el tiempo asignado a BTS. La principal crítica estuvo dirigida a la organización del festival, pues algunos fans consideraron insuficientes los cerca de 16 minutos para uno de los artistas anunciados como principales atractivos de la jornada.

Otro detalle que generó comentarios fue el abrupto final. Después de “FYA”, los siete integrantes abandonaron el escenario sin una despedida extensa ni otra canción, lo que inicialmente provocó dudas entre algunos asistentes sobre si BTS regresaría para continuar con su presentación.

A las críticas por la duración también se sumaron comentarios de espectadores sobre aspectos técnicos de la transmisión, principalmente el sonido y la dirección de cámaras. Pese a ello, los integrantes fueron elogiados por la energía de su presentación, que incluyó coreografías, pantallas y efectos especiales.

Fotografía cedida por Bighit Music que muestra a los integrantes de la banda surcoreana BTS durante un concierto. BTS desembarcó este martes en Los Ángeles con la marea sonora de 'Arigang' para marcar su última parada en Estados Unidos en su segundo hogar, la ciudad que vio crecer al grupo y sirvió de estudio para dar vida a su esperado regreso musical. | EFE/ Hybe/Bighit Music / HYBE/BIGHIT MUSIC

Cabe resaltar que esta polémica surge a poco menos de un mes de que BTS llegue a Sudamérica para ofrecer una serie de espectáculos, siendo Perú uno de los países elegidos para tener tres conciertos de la boy band. Los shows se realizarán los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.