BTS se presentó el viernes 18 de septiembre en el T-Mobile Arena como parte del iHeartRadio Music Festival 2026. (Foto: Instagram / @iheartmediaofficial)
BTS se presentó el viernes 18 de septiembre en el T-Mobile Arena como parte del iHeartRadio Music Festival 2026. (Foto: Instagram / @iheartmediaofficial)
Por Redacción EC

La esperada presentación de BTS en el iHeartRadio Music Festival 2026 terminó generando polémica entre sus seguidores. Aunque RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook cerraron la primera jornada del evento en Las Vegas, fans de la boy band expresaron su molestia porque el grupo permaneció tan solo 16 minutos sobre el escenario.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.