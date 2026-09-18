BTS se presentará este viernes 18 de setiembre en el iHeartRadio Music Festival 2026. (Foto: BTS Web Page)
BTS se presentará este viernes 18 de setiembre en el iHeartRadio Music Festival 2026. (Foto: BTS Web Page)
Por Redacción EC

BTS ya se encuentra en Las Vegas para cumplir con uno de sus compromisos musicales más esperados de septiembre. La agrupación surcoreana llegó a la ciudad estadounidense antes de su participación en el iHeartRadio Music Festival 2026, evento que reunirá durante dos noches a reconocidas figuras de la música internacional.

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