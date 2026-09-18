BTS ya se encuentra en Las Vegas para cumplir con uno de sus compromisos musicales más esperados de septiembre. La agrupación surcoreana llegó a la ciudad estadounidense antes de su participación en el iHeartRadio Music Festival 2026, evento que reunirá durante dos noches a reconocidas figuras de la música internacional.

RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook subirán al escenario este viernes 18 de septiembre en el T-Mobile Arena. BTS forma parte de la primera jornada del festival, que comenzará a las 7:30 p.m., hora local de Las Vegas, y contará con diferentes presentaciones a lo largo de la noche.

El grupo compartirá la fecha con Cardi B, Goo Goo Dolls, Kenny Chesney, Weezer y Zara Larsson. Para el sábado 19 están programados Benson Boone, Ciara, Lainey Wilson, LE SSERAFIM, Major Lazer, Muse, Snoop Dogg y The Smashing Pumpkins, además de una presentación especial de Stella Lefty.

BTS se presentará este viernes 18 de setiembre en el iHeartRadio Music Festival 2026. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial)

La participación de BTS genera una gran expectativa del ARMY, pues representa otra importante aparición del grupo en Estados Unidos durante este 2026. Además, su presentación llega mientras los integrantes continúan promocionando su más reciente etapa musical y el álbum “Arirang”.

Quienes no se encuentren en Las Vegas también tendrán la posibilidad de seguir el festival. iHeartRadio confirmó que las presentaciones serán transmitidas en vivo mediante Disney+ y Hulu, mientras que la cobertura radial estará disponible a través de las estaciones de iHeartRadio en Estados Unidos.

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La presencia de BTS también se extenderá fuera del escenario. La denominada iHeartRadio House of Music contará con una experiencia interactiva dedicada al grupo e inspirada en “Swim”, canción incluida en “Arirang”.

BTS se presentó en el escenario durante el concierto BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG en la Plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo de 2026, su primer espectáculo en casi cuatro años. (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL) / Kim Min-Hee / POOL

De esta manera, BTS prepara el camino para su llegada a Latinoamérica, región en la que ofrecerá diversos conciertos. En Perú, los cantantes de K-Pop ofrecerán tres shows los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.