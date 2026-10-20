Este lunes 19 de octubre, cerca de las 7 de la noche, los siete miembros del grupo coreano BTS, aterrizaron en Argentina, procedentes de Chile, para los tres conciertos que ofrecerán en el Estadio Único de La Plata, los días miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 como parte de su gira mundial ‘Arirang’.

El arribo del grupo integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se concretó a través del sector de vuelos privados del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, un día después del aterrizaje de un vuelo que transportó al equipo técnico, personal de producción, músicos y bailarines.

NAMJOON Y HOBI A TRAVÉS DE INSTAGRAM: 🐿️: “HOLA!! ARGENTINA” https://t.co/Sl4LPTF03L — cat vió a BTS (@vminiecats) October 21, 2026

Tras ingresar al país, los músicos fueron trasladados hacia la zona de migraciones y posteriormente continuaron su trayecto en una caravana de siete camionetas particulares escoltadas por motos de la Policía de Buenos Aires.

En sus primeras horas en el país, varios integrantes recorrieron distintos puntos de la ciudad. Mientras en redes sociales circularon fotos de los músicos paseando por el Barrio Coreano, el líder del grupo, Kim Nam-joon (RM), aprovechó para salir a cenar por el barrio de Palermo.

RM llegó con antelación al hotel donde se alojarán y, tras descansar por unas horas, se dirigió a un restaurante de parrillas cercano, donde permaneció hasta pasada la una de la madrugada acompañado por un integrante de su equipo de trabajo.

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook cambiaron al español para dirigirse a ARMY en San Marcos.

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El grupo vendió todos los boletos para sus presentaciones en La Plata y debió agregar la fecha del miércoles 21 de octubre, mientras que el concierto del sábado 24 se podrá ver en directo en cines.

Posteriormente a sus actuaciones en La Plata, la agrupación continuará con el tramo sudamericano de su itinerario en San Pablo, Brasil, donde tiene previsto presentarse el próximo 30 de octubre.

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