(De izquierda a derecha) Jungkook, Suga, Jin, Jimin, J-Hope, V y RM de BTS en una foto de archivo. (Foto: AFP)
(De izquierda a derecha) Jungkook, Suga, Jin, Jimin, J-Hope, V y RM de BTS en una foto de archivo. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Este lunes 19 de octubre, cerca de las 7 de la noche, los siete miembros del grupo coreano BTS, aterrizaron en Argentina, procedentes de Chile, para los tres conciertos que ofrecerán en el Estadio Único de La Plata, los días miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 como parte de su gira mundial ‘Arirang’.

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