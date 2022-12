Los peruanos podrán disfrutar de sus creaciones en vivo. El productor argentino Bizarrap (24) ofrecerá un concierto en Lima el 29 de abril del 2023. El artista se ha convertido en toda una personalidad dentro de la industria musical gracias a su BZRP Music Sessions, donde ha conseguido tener a artistas como Residente, Paulo Londra, Nathy Peluso, Duki y Nicky Jam, entre otros.

Con más de 15.6 millones de seguidores en Instagram, Gonzalo Julián Conde –verdadero nombre de BZRP- se ha posicionado como uno de los productores más exitosos en las plataformas digitales. Nació el 29 de agosto de 1998 en la ciudad de Ramos Mejía, Buenos Aires (Argentina).

El innegable talento del argentino se evidencia en las millones de reproducciones que consiguen sus canciones en plataformas como Spotify. Por ello, aquí repasamos algunas de las colaboraciones de Bizarrap que se han vuelto virales.

Quevedo

BZRP Music Sessions #52

En definitiva, una de las canciones favoritas de su público. Tras hacer un video promocional muy particular al lado de Burger King, finalmente Bizarrap anunció que su invitado sería el cantante español Quevedo.

En el día de su debut, el pasado 6 de julio, “BZRP Music Sessions #52″ superó los 46 millones de reproducciones en Spotify y se posicionó en el primer puesto de la lista Top 50 Global y desplazó a “Running Up That Hill” de Kate Bush para “Stranger Things”. “#1 DEL MUNDOOOOO EN SPOTIFY. Quevedo, gracias hermano por ser parte de esto. No lo puedo creer, aguante Argentina. LPM Gracias”, escribió BZRP en Instagram.

Además, se convirtió en el tema con más reproducciones acumuladas en un solo día en Spotify España; con poco más de 2.5 millones. De esta manera, le quitó el récord que hasta entonces tenía “Tú Me Dejaste de Querer” de C.Tangana (1.6 millones).

Durante una entrevista con “La Resistencia”, el canario confesó que –durante las sesiones de grabación- pensó en eliminar una de las frases que se convertiría en la más recordada por el público tras su estreno: “Quédate / que las noches sin ti duelen...”. “Ahí no estuve muy inteligente (…) Al final lo dejamos porque Bizarrap me dijo que era la mejor parte”, confesó el canario.

Duki

BZRP Music Sessions #50

El más reciente lanzamiento de Bizarrap fue al lado de su compatriota, el rapero Duki. La sesión 50 se estrenó el último 16 de noviembre en medio de la gran expectativa de sus seguidores quienes, después de intentar adivinar al invitado estrella, descubrieron con alegría que Duki regresaba al estudio del productor.

El éxito de la canción se evidenció porque pronto llegó al millón de visualizaciones en YouTube; en media hora, superó los dos millones de reproducciones. En poco más de una semana desde su estreno, esta colaboración tiene más de 31 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

La discográfica Dale Play Records, que recoge a ambos artistas, indicó que esta colaboración se trabajó durante más de un año y es el resultado de una promesa hecha durante la última Copa América que ganó su país. “Bizarrap y Duki anunciaron durante su primer show en el estadio de Vélez, en Buenos Aires, Argentina ante 45.000 personas, que la ´session´ saldría antes del inicio del Mundial de fútbol”, consta en el comunicado.

Aunque, para Bizarrap y Duki la grabación de esta sesión fue complicada porque sabían que el público tendría altas expectativas y ellos esperaban cumplirlas. Y, al parecer, así lo hicieron; porque incluso artistas destacados de la industria como Bad Bunny elogiaron el trabajo hecho por los argentinos.

Tiago PZK

BZRP Music Sessions #48

Antes de finalizar el 2021, Bizarrap asombró a sus seguidores al estrenar su nueva ´session´ al lado de Tiago PZK. Aunque, esta decisión de publicar el sencillo se adelantó debido a que alguien filtró el contenido en internet. Pero esto no evitó que tuviera éxito en las plataformas. “Así que se filtró?? bueno, sale hoy entonces. Feliz fin de año”, escribió Bizarrap en sus redes sociales tras publicar el videoclip.

La canción, popularmente conocida como “Bombona”, obtuvo alrededor de medio millón de vistas en YouTube en sus primeros 15 minutos de subida. En tanto, cumplidas sus primeras 24 horas, el sencillo debutó en el puesto 19 del Top 50 Global de Spotify. Además, con este lanzamiento, el productor argentino se posicionó como uno de los artistas más escuchados en España.

“Estuvimos toda una session de Bizarrap diciendo ‘Che, bombona no. ¿Qué le podemos poner?´ Inventamos cosas para meter ahí en vez de decir ´bombona´; y, al fin y al cabo, la palabra ´bombona´ fue lo que se hizo viral. Fue re loco”, confesó Tiago PZK a El Mundo.

Residente

BZRP Music Sessions #49

“Esto lo hago pa´ divertirme”. Si hay una de las producciones de Bizarrap que ha causado polémica, esa en definitiva es su colaboración al lado del puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido como Residente. La denominada ´tiradera´ hacia J Balvin se estrenó el 3 de marzo de este año y rápidamente se convirtió en viral.

La “BZRP Music Sessions #49″ superó, en menos de un día, los 17 millones de visualizaciones en YouTube; lo que significa más de 700 mil reproducciones por hora. En el sencillo, Residente rapea durante casi 9 minutos y su víctima es nada más ni nada menos que su compañero de la industria: el colombiano J Balvin. “Somos diferentes, por la música yo pongo el corazón al frente”, dice el boricua.

En esta canción, Residente se encargó de responderle a J Balvin por temas controversiales relacionados a la industria musical. Pero, si pensaban que eso acabaría ahí, están equivocados. Después del estreno de la ´session´ continuaron con las ´tiraderas´ en redes sociales. Un enfrentamiento que en cualquier momento podría avivarse.

Paulo Londra

BZRP Music Sessions #23

El público lo aclamaba y Bizarrap les cumplió el sueño. En abril de este año, se publicó el “BZRP Music Sessions #23″ junto a Paulo Londra. Después de estar varios meses sin poder publicar música por un juicio, el argentino regresó por lo alto al lado de su compatriota.

Junto a una innovadora estrategia, ambos publicaron una fotografía en conjunto y pidieron a sus seguidores 23 millones de comentarios para publicar el tema que tenían juntos. La meta la consiguieron en menos de un día y tuvieron que cumplir con su palabra. “No lo puedo creer, no pensé que íbamos a lograrlo tan rápido. Son increíbles”, escribió Bizarrap.

“No entiendo porque llamas si antes nadie llamó / no entiendo por qué vienes si antes nadie vino”, entona el nacido en Córdoba durante las primeras estrofas del tema; el cual viene acompañado de trap electrónico. Hasta el momento, el video publicado en YouTube acumula más de 113 millones de reproducciones.

Nathy Peluso

BZRP Music Sessions #36

Las redes sociales parecen haberse convertido en las nuevas plataformas para hacer viral un tema. Eso sucedió con el “BZRP Music Sessions #36″ que Bizarrap sacó al lado de la rapera argentina Nathy Peluso.

Probablemente hayas escuchado la frase “I’m a nasty girl, fantastic” que proviene, justamente, de esta colaboración entre los argentinos. Estrenada el 27 de noviembre de 2021, el clip publicado en YouTube acumula –hasta el momento- más de 346 millones de visualizaciones. Mientras que en Tik Tok, el audio original ha sido utilizado en 539 mil videos.

En tanto, el tema ha logrado vender más de 40.000 copias en España, por lo que ambos artistas se llevaron un Disco de Platino.

Cazzu

BZRP Music Sessions #32

Otra presunta ´tiradera´ que tuvo la ayuda de Bizarrap. Esta ´session´ estrenada el 5 de agosto de 2020 tuvo como protagonista a la rapera argentina Cazzu. Hasta el cierre de esta nota, acumula más de 138 millones de reproducciones en YouTube.

Pero, si hay algo que destacó de este tema, fueron las indirectas. Entre líneas, Cazzu le habría contestado al trapero C.R.O, con quien mantuvo una relación sentimental durante algunos meses. “Que mi ex pregunta todo el día por mí, eso me dijeron”, rapea la artista en el “BZRP Music Sessions #32″.

Nicki Nicole

BZRP Music Sessions #13:

La argentina Nicki Nicole ha acumulado ya 172 millones de visualizaciones.

Nicki Nicole se ha convertido en una de las raperas argentinas con mayor proyección a nivel internacional. Su sesión con Bizarrap donde muestra su faceta más melódica ya sobrepasa los 140 millones de reproducciones.

Nicky Jam

BZRP Music Sessions #41

Hicieron historia. Bizarrap siempre busca sorprender con los invitados a sus ´sessions´, y, en junio del 2021, emocionó a sus fanáticos al colaborar con el colombiano Nicky Jam. Esa sería la primera vez –y la única hasta ahora- en la que colaboraría con un argentino.

Las rimas y frases en inglés le agregan ritmo a este tema, lo cual se vio reflejado en los más de 8 millones de reproducciones en YouTube tan solo horas después de su estreno. En la canción, además, el colombiano habla de temas como su éxito en el género urbano y también deja algunos consejos a sus jóvenes fanáticos.

L-Gante

BZRP Music Sessions #38

El rap y la cumbia unidas en un solo tema. El 10 de marzo del año pasado, Bizarrap lanzó su “BZRP Music Sessions #38″ junto a L-Gante y obtuvo como resultado –como acumulado hasta el día de hoy- más de 299 millones de reproducciones en el clip publicado en YouTube. Los primeros 100 millones llegaron solo dos meses después del estreno.

“El estilo urbano de L-Gante cruza cumbia, reggeaton y marihuana. Atraviesa un ritmo que incorpora la grandilocuencia de la música electrónica y un adictivo efecto de sonido que podría obtenerse de la banda sonora de una película de Hans Zimmer”, refiere la descripción de la Session #38. Además, este sencillo logró el primer puesto en las listas Billboard Argentina.