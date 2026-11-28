Ca7riel & Paco Amoroso expresaron su afecto y gratitud hacia La Tigresa del Oriente tras invitarla al concierto que ofrecieron en Lima el viernes 27 de noviembre en Costa 21, en San Miguel, como cierre de su gira “Free Spirits World Tour”, donde la artista peruana les entregó un obsequio característico y el dúo dejó abierta la posibilidad de una colaboración musical.
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