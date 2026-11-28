Ca7riel & Paco Amoroso expresaron su afecto y gratitud hacia La Tigresa del Oriente tras invitarla al concierto que ofrecieron en Lima el viernes 27 de noviembre en Costa 21, en San Miguel, como cierre de su gira “Free Spirits World Tour”, donde la artista peruana les entregó un obsequio característico y el dúo dejó abierta la posibilidad de una colaboración musical.

Según difundió Judith Bustos en su cuenta de TikTok, le dio una de sus garras distintivas a Ca7riel, gesto que el músico recibió con entusiasmo, mientras que dedicó palabras de admiración a la trayectoria de Paco Amoroso.

El intercambio con La Tigresa del Oriente

La aparición de La Tigresa del Oriente integró la puesta en escena del espectáculo, dondeel dúo argentino también subió al escenario a Faraón Love Shady para cantar fragmentos de “Duro 2 horas”, antes de interpretar extractos de “Es indigente” junto a Bustos.

Tras el concierto, al recibir la garra, Ca7riel agradeció su presencia, la calificó de “chiquita hermosa”, aseguró que consumen su música “más que la Inca Kola” y celebró el presente al exclamar: “Es el mejor regalo”.

Por su parte, Paco Amoroso la recibió entre abrazos con un “te amamos”, mientras le consultaba si realizarían un tema juntos, propuesta a la que ella contestó “sí”, para luego prometer que volverían al Perú.

¿Qué otros famosos estuvieron en el concierto?

La nómina de invitados especiales reunió además a Carlos Alcántara, Gisela Ponce de León y Miki González, junto a Apha y Bastián, imitadores del dúo en “Yo soy”.

En la recta final, al compás de “El himno del mediocre”, los músicos agradecieron la recepción en el país y destacaron las muestras de apoyo recibidas en su hotel, para luego compartir en redes sociales fotografías junto a La Tigresa del Oriente y Faraón Love Shady bajo el mensaje “Perú psicodélico”.