En medio de la euforia por el concierto que Ca7riel & Paco Amoroso ofrecieron en Lima el pasado 27 de noviembre, dos conocidas figuras del internet peruano subieron al escenario para compartir un breve momento con los argentinos: La Tigresa del Oriente y Faraón Love Shady.

Ambos creadores fueron invitados al espectáculo, realizado en Costa 21, en San Miguel, como cierre de su gira “Free Spirits World Tour”, para sumarse a la puesta en escena temática del show.

Los músicos argentinos dieron paso primero a Faraón Love Shady, con quien cantaron extractos de “Duro 2 horas”, y luego a La Tigresa del Oriente, para interpretar fragmentos de “Es indigente”, despertando la emoción y euforia de los asistentes, quienes difundieron el suceso en redes sociales.

La lista de invitados especiales de la noche incluyó también a Carlos Alcántara, Gisela Ponce de León y Miki González, quienes participaron en la dinámica escénica, además de Apha y Bastián, sus imitadores de “Yo soy”.

“Los queremos mucho, Perú. Son el único país que nos escolta con policías y donde tenemos a nuestros imitadores. Gracias por ir al hotel, por sus cartitas y memes, por su mar y su pescado”, dijeron los artistas mientras sonaba “El himno del mediocre”.

Tras el espectáculo, Ca7riel & Paco Amoroso trasladaron la celebración a sus redes sociales con el mensaje “Perú psicodélico” y publicaron imágenes junto Faraón y la Tigresa.

Incidente antes del concierto de Ca7riel & Paco Amoroso

El Comercio fue testigo de que una menor de edad se desmayó minutos antes del inicio del espectáculo. Según se presume, el incidente habría ocurrido luego de que permaneciera varias horas esperando bajo el sol. La joven recibió atención de los equipos de primeros auxilios.

Pese a este incidente, el concierto continuó según lo previsto, aunque se mantenían las dudas sobre los accesos debido al mal estado de algunas vías de la Costa Verde.