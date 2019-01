Ruben Blades lanza la canción "No te calles"| VIDEO

Un nuevo sencillo del artista panameño Ruben Blades y la banda de rock estadounidense Making Movies lanzado este viernes llama a los ciudadanos a salir a la calle a luchar contra la corrupción y sueña con convertirse en el proyecto musical más colaborativo de la historia.



En la canción "No te calles", la poderosa voz de Blades se levanta sobre las guitarras y la percusión de Making Movies, una banda de Missouri que se mueve entre el rock, la psicodelia, la cumbia, el son cubano o la palabra hablada.



► Rubén Blades regresará como 'Daniel Salazar' en "Fear The Walking Dead"

​► "Yo no me llamo Rubén Blades": el cantante habla sobre su documental



"Sal a la calle/Y no te calles", pide Blades. "No te compran si no te vendes".

En el sitio web NoTeCalles.World, artistas y fans podrán grabar sus voces en un coro que será agregado a la canción, un experimento tecnológico y musical que busca tornarse en la colaboración musical más extensa y con más participación en la historia.



"La tragedia de la corrupción política actual es mayor cuando reconocemos que ocurre bajo democracia", dijo Blades a la AFP en declaraciones por correo electrónico.



"No son dictaduras militares las que están produciendo órganos administrativos corruptos: es el voto de la clientela politiquera el que pone a esos pillos en el poder. Por eso hay que negarles la oportunidad de hacer daño. No reelijamos a los que han demostrado con sus actos u omisiones su naturaleza corrupta. Ningún país se salva de esta realidad", aseguró el cantante y actor de 70 años.



Con 50 años de carrera y ganador de 17 premios Grammys, Blades estuvo en el centro de la revolución de la salsa en los años 70 con canciones cargadas de temática social.

Ha participado en más de una treintena de producciones cinematográficas, pero se plantea desde hace varios años presentarse a la presidencia de Panamá en 2019 como candidato independiente.



Fue ministro de Turismo entre 2004 y 2009 y ya aspiró a la presidencia en 1994, cuando quedó tercero con el 20% de los votos.



Famoso por éxitos como "Pedro Navaja", "Buscando Guayaba", "Patria" o "Buscando América", Blades estimó que el arte "puede ofrecer más que una alternativa para el escape y la diversión".



"También ofrece la oportunidad para proponer caminos que ayuden a mejorar la actual situación en que vive el mundo. Ojalá y entendamos que en la acción cívica descansa la posibilidad de una sociedad más justa y feliz", afirmó.



El nuevo sencillo fue producido por el integrante de la banda de rock chicana Los Lobos Steve Berlin.



Algunos de los artistas confirmados que participarán en el proyecto son Los Lobos, la banda de mujeres mariachi Flor de Toloache y Las Cafeteras, un grupo de East Los Angeles.