“Lima está es mi última canción, mi nombre es Calvin Harris, muchas gracias”, con esta frase, el reconocido DJ de música electrónica daba por terminado su show en Lima, ciudad a la que volvía después de doce años para reencontrarse con más de 15 mil almas que vibraron en el Estadio San Marcos el último viernes 23 de febrero.

Calvin Harris en el Estadio San Marcos, 24 de febrero de 2023. / Gabriela Delgado

La cita con el músico escocés tomó su tiempo. Antes de él, el DJ peruano ‘Aviux’, seguido por DJ Towa comenzaron a calentar la noche del recinto universitario a partir de las 19:10 horas.

Acabados estos primeros shows, Gregory Trejo pisó el escenario a las 20 horas, seguido de Tyson O’Brien. Luego fue MK (Marc Kinchen) el encargado de dejar a punto a un público que colmaba el lugar a la espera del DJ estrella de la noche.

“¡Calvin!” “¡Calvin!”, gritaban algunos desde el público mientras otros, acompañados de algunos tragos, se movían al paso de MK.

MK (Marc Kinchen en el Estadio de San Marcos, el 24 de febrero de 2023. / Gabriela Delgado

Fanáticos de Calvin Harris, posan desde para el lente de El Comercio, mientras esperan salir a su ídolo. / Gabriela Delgado

Calvin en escena

23:15 horas y las luces del escenario vuelven a encenderse. Calvin Harris ya está frente a su consola, saluda con la mano al público presente y no pierde tiempo en lanzar el primer tema. C.U.B.A resuena en San Marcos y la gente comienza a dar sus primeros saltos.

Fans de Calvin Harris, durante su concierto en el Estadio San Marcos de Lima, el 24 de febrero de 2023. / Gabriela Delgado

Es el turno de “Blame” y el estadio retumba eufórico, los celulares en mano iluminan desde el lugar del público. Todos corean el famoso “Don’t blame it on me, don’t blame it on me, Don’t blame it on me”.

Calvin Harris en el Estadio de San Marcos, el 24 de febrero de 2023. / Gabriela Delgado

Fans de Calvin Harris, durante su concierto en el Estadio San Marcos de Lima, el 24 de febrero de 2023. / Gabriela Delgado

A este éxito de Calvin Harris y John Newman le siguen otras ‘joyitas’ como “I Need Your Love”, “Giant”, “One Kiss” y “How Deep Is Your Love”.

“Quiero escucharlos cantar”, dice Calvin a lo que el público responde inmediatamente con un grito que llega a todos los extremos del escenario.

Es el turno de “We Found Love”, el exitazo de 2011 del DJ con Rihanna. ¡San Marcos es una fiesta de color, música y canto!

Calvin Harris, en el Estadio de San Marcos, el 24 de febrero de 2023.

Calvin Harris en el Estadio de San Marcos, el 24 de febrero de 2023. / Gabriela Delgado

Son más de las doce, una hora de show y la fiesta sigue... “Satisfaction” resuena ahora y le sigue la imparable “Sweet Nothing”, el éxito de 2012 del DJ en colaboración con Florence Welch.

Calvin Harris en el Estadio de San Marcos, el 24 de febrero de 2023. / Gabriela Delgado

Calvin Harris en el Estadio de San Marcos, el 24 de febrero de 2023.

Casi la 1 de la mañana, Calvin Harris se despide de Lima para continuar su gira 2023 en Chile. La gente lo ovaciona una vez más. “Muchas gracias”, les dice mientras una serie de fuegos artificiales iluminan el recinto.

“Demasiado bueno, no dejé de disfrutar ni un segundo”, se le escucha a decir a una fanática camino a la salida del estadio.

Fans de Calvin Harris, durante su concierto en el Estadio San Marcos de Lima, el 24 de febrero de 2023. / Gabriela Delgado