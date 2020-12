Conforme a los criterios de Saber más

La emoción de Cami tras su nominación en los premios Grammy por su álbum “Monstruo” no ha sido sorpresa para sus seguidores. A pesar de que haya pasado una semana desde la noticia, la cantante aún sigue en ‘shock’. El Comercio conversó con la artista sobre cómo se siente tras este logro, su nueva música y la importancia de alzar la voz por la igualdad de género.

“Todos los días estoy sintiendo algo distinto y todos los días la sensación va agitando un poco. Lo primero es el agradecimiento puro, lógicamente. Voy entendiendo lo que está pasando porque creo que es muy raro y bizarro. Así que creo que en un par de años voy a poder responder la pregunta de cómo me siento en estos momentos. Ando muy sensible ante todo y con ganas de llorar todo el día”, comentó Cami a este diario sobre su reciente nominación al Grammy 2020.

Haciendo un repaso de su carrera, la cantante viñamarina lanzó su primer single en el 2018 y ahora en el 2020 confiesa que “hay una evolución a nivel artística, visual, lírica y vocal” de su persona. Su más reciente single, “Big Bang”, es una muestra de aquel crecimiento profesional en medio de su carrera. En palabras de la artista:

“Es un tema que habla sobre el amor en tiempos de pandemia y cómo uno encuentra esa ‘explosión de amor’ en un momento tan desesperanzado, y justamente esta canción plantea que va a estar todo bien.”

Feminismo e igualdad de género

Cami se caracteriza por ser vocera del feminismo y lo ha demostrado en varias ocasiones en sus redes sociales. Incluso, luego de la noticia en septiembre sobre el caso de Antonia Barra, una joven chilena que se suicidó tras ser víctima de violación, la cantante no dudo en manifestarse. ¿Qué tan importante es que alguien que cuente con cierta cantidad de seguidores hable de temas como el feminismo e igualdad de género? Ella responde:

“La búsqueda de la igualdad de género es parte de mi identidad artística como de mi persona. Todo lo que haga en mi vida va a ser siempre en búsqueda de eso. Por mucho que esté en constante aprendizaje y construcción. Tienen que existir artistas que den este discurso. Creo que vivimos en una generación en la que la música está tomando una dualidad muy ‘heavy’, es importante hablarlo y generar debate sobre la importancia de la lírica dentro de la construcción social de una generación. El lenguaje sí genera realidad, es momento en que todos tomemos responsabilidad y conciencia de que lo que cantamos. Por mucho de que no tenemos que educar a la gente porque eso no es nuestra labor, sí hay que tomar la responsabilidad social de que el mensaje que uno da o el lenguaje que yo use pueda influenciar en la generación.”

Un nuevo álbum listo, pero sin fecha de lanzamiento

La pandemia si bien estancó muchos planes, la artista supo aprovechar este tiempo para hacer música. “Ha hecho que yo me exija y me presione para seguir escribiendo desde lugares en los que quizá no los tenía tan internalizados todavía”, confesó.

En ese transcurso, la nominada a los premios más importantes de la industria también afirmó que ya tenía listo un nuevo disco. En la entrevista, si bien no detalló mucho de la producción, sí dijo que tiene elementos en común con su último álbum publicado, “Monstruo”.

“Creo que es una evolución de esa línea estética. ‘Monstruo’ tiene toda una línea visual y musical de manera estética. A mí me gusta trabajar mucho por concepto y entonces creo que el siguiente disco pertenece un poco, no es lo mismo, pero sí tiene una relación.”

