Una estrella que tiene más camino por recorrer. La cubana-estadounidense Camila Cabello ha conseguido millones de reproducciones en sencillos como “Havana” y “Bam Bam”. Ahora, suma un logro más en su carrera al ser telonera de Colplay en sus conciertos por Latinoamérica, incluyendo a Perú. Sus fanáticos nacionales podrán escucharla en vivo este 13 y 14 de septiembre en el Estadio Nacional.

La cantante nació el 3 de marzo de 1997 en la localidad de Cojímar en La Habana, Cuba. Su padre es mexicano y su madre cubana. Durante los primeros años de su vida, dividió su vida entre Cuba y Ciudad de México. Pero, posteriormente, su familia decidió mudarse a Miami (Estados Unidos) para tener una mejor calidad de vida. Al inicio viajó solo con su madre; su padre se unió casi un año y medio después.

Pese a los años que llevaba en el país norteamericano, Camila logró obtener su nacionalidad recién en 2008. Para inicios del año 2012, cuando estaba a punto de cumplir 15 años, su madre Sinuhé Estrabao le preguntó qué quería de regalo por su cumpleaños. Su respuesta fue inmediata: participar del casting para “The X Factor”.

Inicios con Fifth Harmony

Camila Cabello hizo cásting como solista para el famoso programa “The X Factor” en el Estado de Carolina del Norte. Ella escogió la canción “Respect” de Aretha Franklin y, pese a que su participación no salió al aire por no obtener los permisos necesarios, pasó hasta la fase de bootcamp. Es en esa instancia donde el sueño de la cubana podría haber terminado, pero el jurado decidió otorgarle una segunda oportunidad.

La cantante volvió al escenario acompañada de Dina Jane, Lauren Jauregui, Ally Brooke y Normani para crear la agrupación Fifth Harmony. La girlband no consiguió el triunfo de “The X Factor”, pero al obtener el tercer puesto del concurso, consiguieron ser firmadas por la disquera Syco Music, propiedad del jurado Simon Cowell.

De izquierda a derecha, Dina Jane, Ally Brooke, Camila Cabello, Normani y Lauren Jauregui, integrantes de Fifth Harmony. (Foto: Billboard)

En octubre de 2013, la banda estrenó su EP debut “Better Together” que alcanzó el puesto 6 de la lista Billboard 200 en su primera semana de lanzamiento. El sencillo “Miss Movin’ On” entró a la lista Billboard Hot 100 y consiguió la certificación de oro en Estados Unidos.

En tanto, su primer álbum de estudio “Reflection” llegó en febrero del 2015 y debutó en el número 5 de Billboard 200 y número 1 en Billboard Digital Albums. Canciones como “BO$$”, “Sledgehammer” y “Worth It” fueron certificados platino. Su segundo disco “7/27″ fue lanzado más de un año después y fue certificado oro en Estados Unidos. Mientras que su sencillo principal “Work from Home” se convirtió en el primer top 10 del grupo en Billboard Hot 100.

Arriesgó por su sueño

Tras finalizar el exitoso recorrido del Jingle Bell Y100, y los grandes triunfos que venía cosechando Fifth Harmony, los seguidores de la agrupación quedaron sorprendidos cuando Camila Cabello anunció -a través de un comunicado publicado el 18 de diciembre de 2016- su retiro de la banda.

Iniciando el 2017, se filtró uno de sus primeros trabajos como solista en “Love Incredible” junto al DJ noruego Cashmere Cat. Para marzo de ese año, Camila Cabello estrenó la versión en español del tema “Hey Ma” junto a grandes de la industria musical en Latinoamérica como Pitbull y J Balvin, canción que formó parte de la cinta “Rápidos y Furiosos 8″. Gracias a este sencillo, fue nominada por primera vez a los Premios Grammy Latinos en la categoría de Mejor canción urbana.

El 19 de mayo de 2017 llegaría “Crying in the Club”, su primera canción como solista que fue compuesta por la cantante australiana Sia y el compositor Benny Blanco. Camila fue invitada a presentar su sencillo en vivo en la gala de los Billboard Music Awards. Un mes más tarde, lanza la colaboración “Know No Better” al lado de Major Lazer, Travis Scott y el rapero Quavo.

Ahí no para la producción de Camila Cabello. Sino que en agosto de ese mismo año estrena “Havana”, uno de sus mayores éxitos que –a la fecha- acumula más de un billón de visualizaciones en YouTube. Este, a su vez, se convertiría en el sencillo principal de su álbum debut “Camila”. Meses después, en enero de 2018, estrena este primer disco con otras conocidas canciones como “Never Be the Same” y “Consequences”.

“Decidí llamarlo por mi nombre, porque aquí es donde terminó este capítulo de mi vida, comenzó con la historia de otra persona, terminó cuando encontré mi camino de regreso a mí misma”, aseguró en Instagram, tras conocerse que el nombre inicial del álbum iba a ser “The Hurting. The Healing. The Loving”.

Tiempo después, anunció su primera gira como solista “Never Be the Same Tour” con fechas en Norteamérica y Europa. Además, también fue escogida por Taylor Swift para ser la telonera de su gira “Reputation Stadium Tour”.

En 2019 lanzó “Señorita” junto a Shawn Mendes, lo cual provocó rumores de una posible relación entre ambos cantantes. La canción debutó en el número 2 de Billboard 100 de Estados Unidos y poco después se posicionó como el número uno de la lista. Además, se llevó el MTV Video Music Awards a Colaboración del año.

Por otro lado, el segundo álbum de Camila “Romance” llegaría ese mismo año, donde incluye canciones como “Shameless”, el primer sencillo del álbum, “Cry for Me”, “Liar”, “Easy” y “Living Proof”.

Otro importante acontecimiento en su carrera musical fue ganar dos Premios Latin Grammy por “Mi persona favorita” junto a Alejandro Sanz en la categoría de Grabación del año y Mejor canción pop en 2019.

“Familia” y otros logros

En julio del 2021, Camila Cabello lanzó “Don´t Go Yet”, el primer sencillo de su tercer álbum “Familia”. Semanas después estrena “La buena vida”, otra de las canciones de este nuevo proyecto que también incluye “Oh Na Na”.

Pero es que, además de la música, Cabello ha mostrado talento para la actuación. Es así que protagonizó la nueva adaptación de “Cinderella”, que se estrenó en cines y está disponible actualmente en Amazon Prime Video. “Me siento muy orgullosa de estar representando a mi gente latina y ser el vehículo de los mensajes increíbles que contiene esta película (…) Es una película que podría verse como feminista, porque ella no está esperando que el príncipe la salve, pero en realidad enseña cómo defender lo que uno quiere”, señaló a EFE.

Camila fue elegida como la protagonista de "Cinderella". (Foto: Amazon Prime)

El 8 de abril de este año, Camila Cabello estrenó oficialmente su tercer álbum “Familia” con 12 temas y donde conecta con sus raíces latinas. En consecuencia, el disco contiene una fusión de ritmos tropicales con salsa y reguetón.

“Esa conexión con mi cultura es algo que necesito no solo como artista, sino también como persona (…) Creo que cuando hablo y canto en español, mi cerebro me lleva a esa parte de mi vida en la que no hay traumas ni ansiedad, ni ningún problema de salud mental, a una etapa que es completamente pura”, aseguró a El Comercio.

Actuación en la Champions

Este 2022, Camila tuvo la oportunidad de llevar su espectáculo a uno de los eventos deportivos más importantes de Europa: la final de la Champions League entre los equipos Real Madrid y Liverpool. El evento se realizó el pasado 28 de mayo en el Estadio de Francia (París).

La organización escogió a la intérprete para esta importante gala. La cantante comenzó su esperada presentación al ritmo de su éxito “Señorita” vistiendo un traje blanco de dos piezas, lleno de flecos que se movían a cada paso que daba.

Luego, Cabello continuó con “Havana” y “Bam bam”, donde destaca los ritmos latinos de su último álbum “Familia”. Ella finalizó su performance con “Don´t go yet”, junto a una elaborada coreografía de su elenco y que fue aplaudida por los asistentes a la gran final.

Cabe resaltar que la presentación de la nacida en Cuba se retrasó algunos minutos debido a los incidentes sucedidos fuera del Estadio de Francia entre los fanáticos del Liverpool y Real Madrid.

Concierto en Lima

Es cierto que no es la primera vez que Camila Cabello pisará nuestro país. En 2016, brindó un concierto en el anfiteatro del Parque de la Exposición junto a su entonces agrupación Fifth Harmony.

Miles de jóvenes se reunieron para ver bailar y cantar por primera vez a Ally Brooke, Camila Cabello, Dinah Jane Hansen, Lauren Jauregui y Normani Kordei. Las artistas deleitaron al público con canciones como “Miss Movin On”, “Sledghammer”, “Bo$$” y “Worth it”.

La girlband aseguró que regresaría para una próxima presentación. Este 2022, Camila Cabello cumplirá esa promesa, pero como solista. La cantante fue anunciada como la telonera del concierto de Coldplay que tendrá dos fechas: martes 13 y miércoles 14 de septiembre. El show forma parte de su tour mundial “Music of the Spheres”.

“Hubo un tiempo en el que pensaba que ya no quería hacer tours, porque me cuesta estar lejos de mi familia, de mis amigos. Pero este disco me ha devuelto las ganas de hacer tour, porque creo que va a ser muy divertido”, dijo en una entrevista con El Comercio.

Camila Cabello incluirá temas de su último álbum de estudio “Familia” en el show que se realizará en el Estadio Nacional y que ya agotó todas sus entradas.