Cuando entró al estudio para trabajar en su tercer álbum como solista, Camila Cabello se reencontró con un sentimiento que no sabía que extrañaba tanto: el de estar rodeada de su gente y su cultura. A sus usuales colaboradores, los estadounidenses Mike Sabath y Ricky Reed, se les sumaron el mexicano Edgar Barrera y el argentino Cheche Alara, con quienes la artista estableció otro lenguaje: uno más familiar basado en las referencias que tenían en común como latinoamericanos.

“Al principio de cada sesión poníamos canciones de Celia Cruz o de Alejandro Fernández, y que no fueran gente americana que dijeran: ‘guau, esto está padre’, sino gente latina que también podía relacionarse con esa música y recordar el tiempo en el que sonaba en las radios, hizo que el proceso se sienta muy auténtico; porque, además, en el estudio pude hablar en español y escuchar palabras mexicanas que me hacían recordar a mi papá”, explica la cantante de 25 años en una charla vía Zoom con este diario.

“Esa conexión con mi cultura es algo que necesito no solo como artista, sino también como persona”, añade sobre el leitmotiv del álbum en el que, como siguiendo el ADN de Cabello, de padre mexicano y madre cubana, los oyentes se encontrarán con ritmos que, van desde la salsa y la cumbia hasta el mariachi y en el que, por supuesto, se habla en español, y mucho.

“Celia”, que hace referencia a la cubana Celia Cruz, abre el disco con Cabello cantando en su idioma materno sobre un chico que, por amor a ella, descubre la cultura latina y se quiere mudar para Miami. “Ahora baila las canciones que me gustan y la salsa dice que ya no le asusta”, escribe en el ‘track’ que, más allá de evocar la mediática relación de Camila con el canadiense Shawn Mendes, puede ser una alegoría de lo que pasará con la audiencia anglófona de Cabello cuando descubran otros sonidos en la voz de la artista y en su propio idioma, un idioma que ella dice siempre la lleva a tiempos más alegres.

“Cuando hablo y canto en español me siento más libre. Creo que tiene que ver con que vine a los Estados Unidos cuando tenía 7 años y para mí, afortunadamente, esos no fueron tiempos difíciles, sino muy felices e inocentes. Después, en la adolescencia, sí se puso difícil, pero creo que cuando hablo y canto en español, mi cerebro me lleva a esa parte de mi vida en la que no hay traumas ni ansiedad, ni ningún problema de salud mental, a una etapa que es completamente pura”, explica Cabello, que tiene dos temas completamente en español en este disco, aunque su latinidad tiene protagonismo en los 12 ‘tracks’ que componen el material. “Tengo más vocabulario en inglés y me intimidaba escribir en español, pero creo que, incluso cuando escribo en inglés, hay una parte de mi cerebro que piensa en español y que de manera subconsciente me influencia a melodías completamente diferentes que cuando canto en inglés”, afirma.

Portada de "Familia", disco de Camila Cabello / Sony Music

Un ambiente diferente

Junto con “Familia”, desde este viernes 8 de abril también está disponible “Psychofreak”, un nuevo corte del disco en el que Cabello canta precisamente sobre el peso de vivir con ansiedad y en el que se une a Willow Smith, quien suele abordar temas similares en su música.

“No habría podido encontrar a otra persona más perfecta para esta canción que Willow, ella es muy vulnerable y habla con mucha honestidad de lo que le es importante, de la salud mental, de la condición humana”, explica Cabello, que destaca que las cuatro colaboraciones de este disco (además de Smith, están Ed Sheeran, Yotuel Romero y María Becerra) se dieron por admiración personal y profesional, en especial, con las mujeres que participan del disco.

“Yo quiero que las colaboraciones sean un proceso auténtico de conexión y no transaccional, como a veces es en la industria pop, en el que te llamo porque tú tienes éxito y por eso te quiero en la canción. Para mí fue más: estas son artistas que yo respeto, gente a la que yo quiero acercarme más como personas y tener como amistades, sobre todo entre mujeres, que también ha sido importante en los dos últimos años para mí, mis amistades con mujeres”, explica Cabello, quien volverá al Perú este 2022, seis años después de que Fifth Harmony iniciara el “The 7/27 Tour” en Lima.

La presentación, que será en el marco de la gira de Coldplay por América Latina, incluirá temas de “Familia”, un material que la cubana dice la ha hecho recuperar sus deseos de volver a salir de gira. “Hubo un tiempo en el que yo pensaba que no iba a hacer tours, que yo no era una artista de giras, porque me cuesta mucho estar lejos de mi casa, lejos de mi familia, de mis amigos, pero este disco me da ganas de hacer tour, porque creo que va a ser un show muy divertido”, afirma. Y sus fans, sin duda, se lo agradecen.