En la reciente edición de los Latin Grammy, la dinastía Fernández anunció su continuidad con la incursión de Alex Jr. en el mundo de las rancheras. Padre, hijo y nieto aparecieron en el estrado para cantar lo mejor del repertorio mexicano, pero la tradición musical de la familia no termina con esa trinidad. Camila, la hermana menor de Alex, también está decidida a hacer carrera como cantante, aunque con un estilo marcado por sus influencias de jazz, soul y R&B.

“Siempre tuve clara mi vocación. Yo nací cantando y así seguiré”, nos dice la joven en una entrevista vía Zoom desde la casa de su padre, donde toda su familia guarda cuarentena. “Lo tenía muy claro desde chica. Me paraba, empezaba a cantar y hacía mis conciertos. Persona a la que me encontraba, le decía: ‘voy a dar un concierto, prepárate’. E inventaba mis canciones, siempre yo toda dramática”, recuerda, con el entusiasmo de quien empieza algo.

Mucha gente relaciona tu apellido con las rancheras, pero tú no estás muy interesada en ese género. ¿Por qué?

Yo le tengo mucho amor a ese género, nunca va a dejar de representarme. Son mis raíces, mi casa, y me encanta cantarlas, pero a mí me enseñaron a buscar mi sonido y a ser original. Eso es lo que he querido toda mi vida y creo que ese deseo está tomando forma en mi nuevo material. Yo creo que la música es un idioma universal y que puedes hacer lo que quieras con él. Por eso a mí me inspira mucho mi papá. Él fue de los que más alentó la búsqueda de mi autenticidad, y él mismo lo hizo así: evolucionó de las rancheras al pop y construyó su propio camino. Hace poco le decía lo mucho que admiro a esa persona en la que él se convirtió. La gente le reconoce el trabajo que ha hecho, y algún día yo haré algo similar. En eso me enfoco.

La primera canción que lanzaste, en el 2017, tenía toques de reggae. Luego sacaste algo con una onda más urbana. Y ahora en tu nuevo tema, “Te acostumbraste”, vas por algo más Pop/R&B. Digamos que has explorado un espectro amplio de sonidos en un corto tiempo.

Pero yo creo que ahora vamos a enfocarnos en dos ramas: las canciones lentas serán de un pop/ R&B y las canciones para bailar seguirán siendo un poco urbano, aunque allí tengo algunas sorpresas de las que todavía no puedo hablar. Creo que “Te acostumbraste” tiene un sonido muy bonito, con el que no me identificaba tanto antes porque quería explorar otros estilos. Pero siempre me dijeron que probara, y no me había aventado a hacerlo hasta ahora. La canción se escribió en Los Ángeles con dos amigos míos: Daniel Sobrino, de México, y Ali Stone, de Colombia. Los dos son como mis hermanos y estábamos en el depa de ella en pleno cotorreo y salió la discusión de las personas que se enamoran de alguien estando ya con otra persona. Pensamos que el tema podía conectar con más gente y nuestras dos inspiraciones para el sonido de la canción fueron UMI y Snoh Aalegra. Gracias a Ali conseguimos a los mismos músicos de estas dos artistas y eso le dio el toque final que buscábamos. Y ya pasó un año después de todo eso. Salió la canción, la reacción del público ha sido increíble y estoy súper feliz.

Hay artistas que prefieren ir a lo seguro y lanzar canciones siguiendo la fórmula de momento para ser muy masivos. A ti, ¿cuánto te preocupa ser popular?

A mí me gusta proyectar mi arte, busco sonar en todos los lados. Y, no te voy a decir que no, sí quisiera que mis canciones estén en el número uno. Yo soy muy competitiva, pero conmigo misma. Sí, me gustaría estar en los top charts, pero con mi estilo. Quiero que mi arte llegue a los demás, que conecte y que llegue a todo el mundo.

¿Te interesa cantar en inglés?

De hecho, la primera canción que escribí fue en inglés. El tema se llama “Her”. Ya luego si puedo la saco. Tenía 18 años y cuando la enseñé me aconsejaron no lanzarla. Me dijeron que empezara cantando en español y, ya después, en el idioma que quiera. Y, pues, me esperé. Ya ahorita que tengo muchas canciones escritas en inglés me dije: ‘¿Y si experimentamos y ponemos una que se queden allí en YouTube para ver si a la gente le gusta?’. Yo siempre veo los ‘Tiny Desk’ (de la NPR), y me decía: ‘algún día haré algo así’, y lo hice. Grabamos “To Be Loved” en vivo. Fue algo que me gustó y que me gustaría seguir haciendo nada más para mi canal de YouTube, porque también tenía que estar un poquito más activa en mis redes y porque ahora ya sé cómo manejar mi canal de YouTube. Antes no tenía ni idea (risas).

¿Es difícil mantener las riendas de tu carrera cuando estás empezando y todo el mundo quiere decirte qué hacer?

Si no sabes lo que estás haciendo, a lo mejor sí. Pero si tienes todo claro y crees en tu arte suficientemente para proyectar todo el mensaje que quieres dar, siento que no es difícil.

Te graduaste en Berklee. ¿Por qué decidiste estudiar cuando hay muchos artistas que prefieren lanzarse a la carrera y aprender de la experiencia?

Yo estudié ‘music business’ porque ya toda mi vida había estudiado (cursos de) música. Aunque también me dieron muchas más herramientas, nunca es malo aprender. Pero mis papás me habían pedido una carrera antes de que me lanzará full (a cantar). Y, pues, les saque el grado en la mejor escuela de música.

Muchos pueden creer que, gracias a tu familia, tienes tu vida y carrera resueltas. Pero has debido enfrentar problemas como un accidente que te dejó inmovilizada y, ahora, las circunstancias también te llevan a hacer una promoción inusual en el medio de una pandemia. ¿Qué aprendes de esas experiencias complejas?

De mi accidente y mil cosas que me ha tocado pasar en la vida he aprendido muchísimo. Ahora, por ejemplo, lo único que nos están pidiendo es quedarnos en la casa. Y para mí, que he estado en una cama postrada por siete meses sin moverme, esto no es nada.

CINCO RECOMENDACIONES

Estos son 5 artistas que Camila Fernández recomienda:

HER.

Mac Ayres.

Yebba Smith.

Black Pumas.

Cynthia Erivo.

