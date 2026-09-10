El cantante colombiano Camilo presentó este miércoles su quinto álbum de estudio titulado ‘Para cuando sean mayores’, una producción compuesta por 13 canciones inspiradas en su paternidad y concebidas como un mensaje de vida para sus hijas Índigo y Amaranto.

La producción no está dirigida a un público infantil, sino que reúne historias sobre el paso a la adultez, los recuerdos de la infancia y la búsqueda por recuperar la esencia personal.

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“Empecé a escribir un álbum para ellas. Para mis hijas. Y mientras lo hacía, descubrí que quien más lo necesita soy yo”, confesó Camilo en un comunicado, donde agregó que el disco busca enseñar valores que él mismo olvidó con el tiempo.

En el aspecto musical, el trabajo utiliza el pop como base y suma otros estilos para acompañar las letras. El repertorio incluye desde la bossa nova en ‘El titiritero’, tema que habla sobre la felicidad en el pasado, hasta el bolero orquestado en ‘For Eva’, uno de los dos temas dedicados a su esposa Evaluna junto con la canción ‘Luna’.

Las hijas del artista también forman parte del material, aportando sus voces en temas como ‘Chiquita’ y ‘La campana’. En esta última pista se escucha a su hija Índigo decir: “estoy preocupada porque estoy curiosa de ver qué te pasa a ti cuando estás así, como triste”.

Camilo promocionará esta nueva producción a través de una gira de conciertos que comenzará el 9 de octubre en Estados Unidos.

El recorrido continuará por diversos países de Latinoamérica, entre ellos Puerto Rico, Paraguay, Argentina, Chile, Perú y Colombia, para luego cerrar sus presentaciones en México a inicios de 2027.

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