Camilo promocionará esta nueva producción a través de una gira de conciertos que comenzará el 9 de octubre en Estados Unidos | Foto: Instagram (@camilo)
Camilo promocionará esta nueva producción a través de una gira de conciertos que comenzará el 9 de octubre en Estados Unidos | Foto: Instagram (@camilo)
Por Redacción EC

El cantante colombiano Camilo presentó este miércoles su quinto álbum de estudio titulado ‘Para cuando sean mayores’, una producción compuesta por 13 canciones inspiradas en su paternidad y concebidas como un mensaje de vida para sus hijas Índigo y Amaranto.

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