Ha pasado un año desde que Camilo estrenó su sencillo “No te vayas” como el gran salto al mercado musical, luego de una fugaz carrera durante su juventud. Por aquel entonces, reaparecía con una nueva imagen, concepto y sonido. Al cabo de unos meses, sus esfuerzos cobraron frutos gracias al éxito de “Tutu”, junto a Pedro Capó. Desde entonces, la aventura al lado de su llamada “tribu” no ha parado. Y este viernes 17 de abril, en pleno aislamiento social por la pandemia del coronavirus, el cantante colombiano decide lanzar su primer disco de su etapa adulta.

“Este disco resume lo que soy hoy”, se atreve a decir sobre “Por primera vez”, la producción que recopila todas sus composiciones más importantes hasta el momento y algunas otras inéditas con las que espera impactar. El álbum lleva por nombre el mismo que la canción que protagoniza al lado de Evaluna Montaner, su esposa y también directora visual del disco. Confinado en la casa que comparte junto a ella y su familia en Miami, Camilo nos habla de este álbum, la cuarentena y el matrimonio.

Este viernes 17 de abril sale tu disco “Por primera vez”, ¿dudaste si era el mejor momento para estrenar un álbum?

Al contrario, para mí fue una confirmación que este disco tenía que salir lo antes posible. Yo tengo que acordarme todo el tiempo cuál es mi llamado en esta situación. Los artistas tenemos el llamado a seguir compartiendo razones para que la gente quiera seguir viviendo, sonriendo y pasando las tormentas que venimos pasando. Mi disco es también un vehículo de eso. Y si me hace feliz a mí, sé que a mucha gente al otro lado puede alegrarles.

¿“Por primera vez” tendrá un mensaje especial para los momentos difíciles que estamos viviendo?

Muchos. Por ejemplo, “Favorito” es una canción que está teniendo un impacto tremendo y es una canción que dice que no importa qué tan grande es el mundo fuera de casa y todos los posibles lugares que en este momento, que estoy en cuarentena, no puedo visitar; mi lugar favorito es la gente que amo, la gente que tengo al lado. Ellos son mi motor y mi bandera. En mi caso, esta canción ha sido importante escucharla en mi casa, al lado de Evaluna, para darme cuenta que no quiero estar en ningún otro lugar más que a su lado. Y ella es mi lugar favorito.

El videoclip de "Favorito" fue grabado durante la luna de miel de Camilo y Evaluna. (Foto: Difusión)

Este disco está hecho en casa junto a esa gente que amas, tu familia...

Sí, es un disco artesanal, sin procesos, conservantes ni colorantes artificiales. Se siente en cada canción la esencia de la familia, el cafecito y el compartir de eso. Está escrito y producido por nosotros. Es un disco hecho por familia y mejores amigos que son familia también. No es un disco prefabricado, hecho por maquinitas de salchicha; es un disco armado con amor.

Hoy te encuentras en cuarentena junto a ellos, ¿qué es lo más difícil de esta experiencia?

Uno de los plus de ser parte de una familia grandota es que una situación como esta, una cuarentena, se hace más llevadera. Estamos encerrados, pero somos mil (risas). Todo el mundo está haciendo de todo, se siente la disciplina andando por mil lugares diferentes. En mi caso, nunca me he sentido tan productivo como en estos días de cuarentena. Nunca he podido organizarme tanto como ahora. Ha sido muy provechoso, aunque un poquito incierto también. Esa incertidumbre cuando te das cuenta que estamos encerrados por una razón espantosa, pero hay tanto por descubrir dentro de casa y dentro de nosotros que es una bonita oportunidad.

Camilo se encuentra aislado en la casa que Evaluna comparte con su familia. (Foto: Difusión)

Ese descubrir dentro de casa, ¿qué otras actividades nuevas te animaron a probar?

¡Tantas cosas! Por ejemplo, empecé clases de canto por primera vez en mi vida ─nunca había tomado clases de técnica vocal─ porque no me quiero hacer daño ahora que viene la gira. Estoy estudiando hindi, de a poquitos pero aprendiendo, que es el idioma oficial de la India y me encanta; estoy escribiendo cosas nuevas; estoy entrenando mucho; estoy comiendo cuantioso (risas); estoy leyendo cosas que quería leer hace tiempo. Este momento ha sido para eso.

La cuarentena también te ha permitido conocer más a Evaluna. ¿Cómo ha cambiado tu vida en estos dos meses de casado?

Muchísimo, nada es igual. Con ella, desde que nos casamos, nada es igual. Nuestra relación está en otro nivel de atención y de conciencia. Para nosotros ha sido un redescubrirnos, ha sido una manera de profundizar. Yo nunca había conocido tanto a Evaluna en cinco años como la he conocido en este último tiempo desde que nos casamos.

Hace poco compartiste un video burlón sobre la gente que les critica por haberse casado jóvenes, ¿es realmente una preocupación para ustedes?

No, lo tomamos con muchísima gracia. No creemos ni profesamos que la gente debe casarse más joven, para nada. Más bien, es mala idea que la gente, si no está clara, se case tan joven; pero a nosotros nos pasó que los dos teníamos tan claro que queríamos vivir nuestras vidas el uno con el otro y que queríamos empezar ya a vivir así. Nos causa gracia cuando dicen eso.

Camilo y Evaluna se casaron el pasado 8 de febrero en una ceremonia íntima y emotiva. (Foto: Difusión)

Sin poder salir de casa ni ofrecer conciertos, ¿cómo seguirá tu vida musical estos meses?

Hay mucho por hacer. Estamos con un montón de cosas que son parte del lanzamiento del disco y estamos trabajando en eso. Vamos a ver por dónde se mueve la situación también. Hay una historia muy ‘bacana’ de un combo de gente que están detenidos y hay una gran nube. El día que la nube se mueve, ellos empacan y se van detrás de ella. Bueno, yo estoy esperando, ahora que entrego este disco, ver hacia dónde se mueve la nube y yo me muevo desde la obediencia, persiguiéndola.

¿Cuál es tu mensaje final para aquellos que la pasan mal por esta coyuntura?

Todos estamos viviendo una incertidumbre tremenda. Todo lo que está pasando te hace cuestionarte si este mundo que estamos armando es verdaderamente lo que nos prometieron o no. El sentimiento de fragilidad me sobrecoge un montón, pero hay dos salidas a ese sentir; se puede salir frustrado o inspirado. La recomendación es que busquen maneras de inventar un nuevo mundo y que ¡sí se puede!

