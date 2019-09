Camilo Sesto: Cardi B, Jay-Z y más músicos influenciados por el astro español | FOTOS

La voz del cantante español Camilo Sesto se apagó el pasado 8 de septiembre; sin embargo, sigue presente en el corazón y la memoria de todos sus seguidores. Además, su legado ha inspirado a distintos artistas alrededor del mundo, entre ellos resaltan diversos intérpretes de hip hop.

Algunos de ellos, como Cardi B y Jay-Z, decidieron rendirle homenaje al intérprete de “Fresa salvaje” a través de sus redes sociales, donde compartieron algunos clips en los que se les podía ver cantando temas del artista español.

Ahora, a propósito del deceso del artista y su cumpleaños el próximo 16 de septiembre, recordaremos a los artistas de hip hop cuya música fue influenciada por Camilo Sesto.

CARDI B

A través de su cuenta de Instagram, la cantante subió varios videos en los que interpretaba en playback las canciones "Algo de mí" y "Jamás" del músico español. Si bien su música no registra alguna similitud con los temas de Camilo Sesto, este homenaje deja en claro que la calidad del artista español marcó a la rapera.

La cantante mostró el buen español que maneja.

JAY-Z

En su tema “Where Have You Been” (2000), Jay.Z, el rapero que más premios Grammy ha ganado en la historia, utilizó la melodía del tema “Agua de Dos Ríos” (1978) para la base del single. El tema fue publicado en el disco "The Dynasty: Roc La Familia" (2000) y le valió un gran éxito al esposo de la talentosa Beyoncé.



RICK ROSS

Al igual que Jay-Z, el rapero estadounidense también se inspiró en el tema de Camilo Sesto para su rap “Idols Become Rivals” (2017), tal y como indican los créditos de su álbum “Rather You Than Me” (2017).

MIKE WILL MADE IT

Michael Len Williams II, profesionalmente conocido como Mike Will Made It o Mike Will, es un rapero, cantante, escritor estadounidense y productor de artistas como Rihanna y Miley Cyrus. Él también fue otro de los artistas que utilizó la balada de Camilo Sesto como base para su rap “Drinks on Us”.

CAM'RON

Otro de los clásicos de la discografía de Sesto, "Vivir Así es Morir de Amor", sirvió para crear un "sample" -parte de una canción que se utiliza para crear una nueva base musical- sobre la que el artista Cam'ron rapeó en "Oh Yeah" (2016). En dicho single, el orquestal comienzo de la popular canción de Camilo Sesto se repite durante sus 4 minutos de duración dando un sentido totalmente diferente al tema de original de 1978.

PUZZLE

Los raperos franceses utilizaron uno de los temas clásicos de Camilos Sesto, “Fresa salvaje”. El tema dice: “fresa salvaje/con cuerpo de mujer/hay vida en tu vida”, estribillo que se repite en el rap “Attrape La Fille, Attrape L'Argent Et Cours de Puzzle” (2006).

"Triste Final", "El Amor de Mi Vida", "Mendigo de Amor", "Fuego" o "Todo Por Nada" son otros de los temas que Camilo Sesto lanzó en los años 70 y que han sido reciclados por el hip hop para construir nuevas composiciones.