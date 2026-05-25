La banda peruana Campo de Almas anunció su retiro definitivo de los escenarios luego de 32 años de trayectoria artística. El grupo sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje publicado en redes sociales, donde confirmó el cierre de una de las etapas más importantes del rock alternativo nacional.

Los integrantes originales Gabriel Sotillo, Esteban Gayoso, Luis Benjamín Gayoso y Álvaro Fernández agradecieron el respaldo de sus fanáticos durante más de tres décadas de carrera musical. En su comunicado, el grupo destacó el cariño del público que acompañó cada lanzamiento y concierto a lo largo de los años.

“Después de 32 años entregando el corazón en cada presentación, sentimos que ha llegado el momento de cerrar esta etapa tan importante en nuestras vidas. Ha sido un viaje inolvidable, lleno de canciones, noches eternas y momentos que llevaremos siempre con nosotros”, anunciaron en sus redes sociales.

“Gracias por cada abrazo, cada palabra y cada vez que cantaron junto a nosotros. Todo lo vivido ha sido gracias a ustedes”, agregaron en su emotiva carta de despedida.

Como parte de su despedida, Campo de Almas confirmó una gira final con cinco conciertos programados entre julio y noviembre en Lima. Las presentaciones se realizarán en escenarios emblemáticos como La Noche de Barranco y Yield Bar.

Como se sabe. Campo de Almas nació en Trujillo en 1994 y rápidamente se convirtió en una de las bandas más representativas del rock peruano. En su haber cuenta con temas como “Cuando pienso y estoy solo”, “Adicción”, “Gris” entre otros.

Campo de Almas se retira de los escenarios luego de 32 años de historia. (Foto: Difusión)

A lo largo de su carrera, Campo de Almas lanzó discos como “Tardes frías de verano”, “De ángeles y demás demonios” y “Contraluz”. Además, en 2025 publicaron “Viaje en espiral”, álbum con el que celebraron sus tres décadas dentro de la escena musical peruana.