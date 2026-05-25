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Campo de Almas se retira de los escenarios luego de 32 años de historia. (Foto: Instagram / @campodealmasoficial)
Campo de Almas se retira de los escenarios luego de 32 años de historia. (Foto: Instagram / @campodealmasoficial)
Por Redacción EC

La banda peruana Campo de Almas anunció su retiro definitivo de los escenarios luego de 32 años de trayectoria artística. El grupo sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje publicado en redes sociales, donde confirmó el cierre de una de las etapas más importantes del rock alternativo nacional.

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