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Campo de Almas, banda de rock peruano formada a inicios de los años noventa, se despide de los escenarios tras más de tres décadas de trayectoria.
Campo de Almas, banda de rock peruano formada a inicios de los años noventa, se despide de los escenarios tras más de tres décadas de trayectoria.
Por Ángel Navarro Quevedo

Tras casi tres décadas de carrera, Campo de Almas anuncia que dejará de tocar en escenarios. La decisión no surge del conflicto, sino desde la distancia, una física. Desde enero del próximo año, uno de los integrantes se mudará al extranjero, haciendo inviable la rutina de conciertos en pubs que sostuvo al grupo durante años. A ello se le suma cierto “cansancio por repetir el mismo formato”. Para darle fin a ese ciclo dentro de su trayectoria, la banda de rock ofrecerá tres conciertos más: el 24 de octubre en Yield Bar, el 14 de noviembre en Sala Osma y el 20 de noviembre en Rock House, en Cusco.

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