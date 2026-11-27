Además de personajes históricos y artistas puntuales, pocos nombres kazajos repercuten a nivel mundial. Dimash es uno de ellos: en 2019, su disco “iD” alcanzó el platino —un millón de copias— en apenas 37 segundos. Esa cifra resume el magnetismo de un cantante que llegará por primera vez al Perú el 1 de diciembre, en Costa 21.

Nacido en Aktobe en mayo de 1994, en una familia de músicos, subió a un escenario a los dos años, empezó piano y canto a los cinco y ganó un concurso nacional a los seis. Se graduó en canto clásico en 2014 y en 2015 ganó el Gran Premio del festival bielorruso Slavianski Bazaar, que lo hizo célebre en la región. En 2017 llegó el salto global: con 22 años fue el participante más joven en la historia del programa chino Singer. Dos años después, la televisión estadounidense terminó por apodarlo “el hombre de seis octavas”. Aun así, insiste Dimash, esa cifra es lo de menos.

Dimash nació como Dinmukhammed Qanatuly Qudaibergen y es conocido en China como “Dimaxi” (迪玛希). Ha interpretado canciones en 16 idiomas, entre ellos kazajo, ruso, inglés, francés, chino, español y alemán.

“Yo creo que la música es una buena herramienta para enseñarles a las personas cómo podrían ser mejores. Hago lo que puedo para conseguir ayudar, desde mi música, a la humanidad. No quiero ser el mejor vocalista del mundo, el mejor de todos los tiempos, sino alguien que hizo algo cuando debía”, menciona Dimash.

Esa misión lo llevó a escenarios cada vez más grandes. Su gira Stranger pasó en 2025 por el Madison Square Garden de Nueva York, y ese año fue nombrado embajador de buena voluntad de ONU Migración. Hay quienes le dicen que su música los curó, aunque aclara que no es Dios ni médico. Por eso, mientras las giras pasan, la duda sigue en la mente de Dimash: ¿La música es suficiente para cambiar el mundo? “Me gusta pensar que si cambio la vida de una sola persona, puedo decir que tuve éxito en esa misión”.

Una voz local

Entre los miles de fans de Dimash —también llamados dears—, en el Perú destaca Benjamín Velásquez, niño prodigio hijo de un exniño prodigio, que interpreta con soltura sus temas gracias a su talento vocal. Velásquez canta desde los cuatro, cuando, junto a su padre, empezó a imitar a canarios, cuculíes y tórtolas y a convertir esos sonidos en melodías. Al buscar nuevos sonidos por internet conoció la música de Dimash, a quien desde entonces interpretar e intenta replicar en videos de redes sociales.

Al igual que el kazajo, Benjamín sabe que una voz así no se sostiene solo con talento. Entrena entre dos y tres horas diarias. Practica sus agudos unas veinte veces al día y recurre a ejercicios como soplar a través de una botella con agua para limpiar la voz. Procura no reírse demasiado, porque la risa fuerte le raspa la garganta, y habla poco para descansar su voz, pero cuando lo hace, habla en tono agudo para conservarlo. Y, cuando viaja, evita el aire acondicionado porque resecan la garganta. “Cantar no es solo abrir la boca”, explica.

Hace poco Benjamín Velásquez fue condecorado en la cima de las Torres Petronas, en Malasia, como Joven Cantante Revelación del Año, y espera cantar junto a su ídolo Dimash el 1 de diciembre en Costa 21.

Su padre siguió ese camino, aunque acabó siendo barítono. “Mi papá cantaba como yo lo hago ahora. Él pudo estar en mi lugar. Sin embargo, la falta de apoyo hizo que no fuera posible. En otros países los niños talentosos como Dimash reciben el apoyo, consiguen récords, trofeos y representan a su país en el extranjero, aquí eso no es tan común”, menciona Velásquez.

Hace unos días regresó de Malasia, donde el presidente de The Knights Award lo condecoró en la cima de las Torres Petronas como Joven Cantante Revelación del Año. Este año, evalúa invitaciones de Turquía, Japón, Estados Unidos y México, pero solo Hong Kong es seguro, pues una película espera tener su voz, junto a una artista local, para la banda sonora.

La noche del 1 de diciembre será, para Benjamín, la oportunidad para ver a su ídolo y espera, aun sin saber inglés, conversar y cantar con él en el escenario. Durante esa noche, el reto del kazajo será que más gente se enamore de su voz; mientras Velásquez vive la más difícil de su carrera: la pubertad, que ya toca la puerta, y amenaza cambiar su voz, aunque él confía que no será así, pues acaba de sumarle unos minutitos más a sus prácticas diarias.