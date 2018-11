Cardi B encabeza la lista de los mejores discos del 2018, según TIME

Aunque fue un año controversial para la rapera Cardi B, hoy puede celebrar que su música no ha sido ensombrecida por sus escándalos. La cantante encabeza la lista de los mejores discos del 2018 gracias a su álbum "Invasion of Privacy", según TIME.

El debut de Cardi B ha sido auspicioso debido a su "oscuro rap que le ganó legiones de fanáticos, y también por sus éxitos irresistibles como el efervescente 'I Like It'", señala la prestigiosa revista.

En la lista también aparece el colombiano J Balvin, reciente ganador de los Latin Grammy, que según la publicación "ofrece una colorida gira por las tendencias musicales más populares de América Latina" en su disco "Vibras".

El ránking también incluye a Camila Cabello, Janelle Monáe, Shawn Mendes y Robyn. Mira la lista completa aquí:

1. "Invasion of Privacy", de Cardi B

2. "Dirty Computer", de Janelle Monáe

3. "Be The Cowboy", de Mitski

4. "Shawn Mendes", de Shawn Mendes

5. "Vibras", de J Balvin

6. "Honey", de Robyn

7. "Bloom", de Troye Sivan

8. "Golden Hour", de Kacey Musgraves

9. "A Brief Inquiry Into Online Relationships", de The 1975

10. "Camila", de Camila Cabello