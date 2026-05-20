Horas antes de que Ed Sheeran suba al escenario del Estadio Nacional, la música peruana empezó a sonar en Lima con la banda que acompaña al artista británico. En un bar de Miraflores, Beoga sorprendió al público al interpretar “Cariñito”, uno de los himnos más queridos de la cumbia peruana, en una versión instrumental que sumó piano, guitarra, acordeón y violín. A ellos se unió Lucho Quequezana con el charango, creando una mezcla inesperada entre cumbia, sonoridad andina y el espíritu festivo de los músicos irlandeses.

El propio Quequezana compartió el momento en sus redes con un mensaje lleno de orgullo.

“No importa que hayan venido desde el otro lado del mundo. Imposible resistirse a nuestra música. Gracias, Beoga, la banda de Ed Sheeran”, escribió Lucho Quequezana en sus redes sociales, junto al video del encuentro musical. En otra publicación, resumió el momento con una frase cómplice: “Cuando le enseñas ‘Cariñito’ a la banda de Ed Sheeran”.

La interpretación fue celebrada por los asistentes, que ovacionaron a los músicos de principio a fin. Lo que empezó como un jam improvisado terminó convertido en una postal poderosa: artistas llegados de Irlanda dejándose llevar por una melodía profundamente peruana, mientras un músico nacional tejía el puente entre la cumbia y los sonidos andinos.

El gesto ocurre en la previa del esperado concierto de Ed Sheeran en Lima, programado para esta noche en el Estadio Nacional. Pero antes de que suenen los grandes éxitos del cantante británico, “Cariñito” volvió a demostrar por qué es una canción capaz de atravesar generaciones, fiestas y fronteras.

Compuesta por Ángel Aníbal Rosado en julio de 1977 y grabada al año siguiente por Los Hijos del Sol, la canción nació como una historia de amor sencilla y directa, pero terminó convertida en uno de los grandes clásicos de la música popular peruana. Su despegue internacional llegó en 1979, cuando el colombiano Rodolfo Aicardi la grabó tras escuchar la versión peruana.

Desde entonces, “Cariñito” no dejó de viajar: sonó en escenarios, recopilatorios y nuevas versiones dentro y fuera del país. Más de cuatro décadas después, sigue vigente y en el 2024 y 2025 fue uno de los temas más sonados, según APDAYC.

Porque algunas melodías no necesitan traducción. Basta que empiecen a sonar para que todos entiendan de qué país vienen y por qué se quedan.

Guiño local

La conexión de Ed Sheeran con el Perú también se hizo sentir antes de su presentación. Hace unos días, el cantante británico hizo una pausa en sus actividades para enviar un video a sus seguidores peruanos, en el que confesó estar emocionado por regresar al país. Incluso se animó a practicar su español con una frase que rápidamente entusiasmó a sus fans: “Perú es clave”.

Más que una parada de su gira Loop Tour, su visita revive el vínculo que el artista ya había construido con el país en su paso anterior, cuando recorrió Machu Picchu y probó la gastronomía local.