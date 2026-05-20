Por Sonia del Águila

Horas antes de que Ed Sheeran suba al escenario del Estadio Nacional, la música peruana empezó a sonar en Lima con la banda que acompaña al artista británico. En un bar de Miraflores, Beoga sorprendió al público al interpretar “Cariñito”, uno de los himnos más queridos de la cumbia peruana, en una versión instrumental que sumó piano, guitarra, acordeón y violín. A ellos se unió Lucho Quequezana con el charango, creando una mezcla inesperada entre cumbia, sonoridad andina y el espíritu festivo de los músicos irlandeses.

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