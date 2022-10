Carla Morrison se presentará este miércoles 19 de octubre en el Teatro Peruano Japonés y como antesala de su esperado concierto en Lima, la cantante mexicana conversó con El Comercio sobre su nuevo disco ‘El Renacimiento’, cuyas canciones reflexionan sobre la ansiedad, las relaciones tóxicas, el amor propio y la salud mental. Además, la ganadora del Grammy Latino se confesó y contó detalles de su día a día, donde las plantas y la lectura le ayudan a ser una mejor persona cada día.

—Regresas a Perú con tu álbum ‘El Renacimiento’. ¿Qué significa este disco para ti?

Es un disco que habla de un proceso que yo viví en cuanto a mi salud mental y a mi depresión. En cuanto al periodo que me la pasé viviendo para trabajar y no trabajando para vivir. Es un disco del cual estoy orgullosa y la gente lo recibió de una manera súper bonita y me he sentido muy bien. Siento que la gente lo recibió de una manera bastante amorosa.

—La primera canción de este álbum es ‘Hacia dentro’, donde dices que “te ahogabas” y que “olvidaste la fe en ti”. ¿Qué nos quieres decir con este tema?

Es una canción que quise poner al principio para que la gente conozca de qué iba el disco en su totalidad. Estoy tratando de hacerle recordar a las personas que mirar hacia dentro es super importante. En sí, todo lo que tuve que vivir fue súper difícil de aceptar. Darme cuenta de lo que era prioridad en mi vida y cómo mirar hacia dentro te lleva a las mejores respuestas.

—¿La depresión y la ansiedad es algo que superaste?

Creo que la salud mental es algo que siempre voy a seguir cultivando y trabajando en mi vida porque al final siempre es algo que está ahí con nosotros y tenemos que aprender. Siempre tengo terapia, aunque a veces se me complica porque siempre estoy de gira, pero trato de tenerla constantemente en mi vida. Y la ansiedad siempre está ahí en mi vida en realidad, pero otras veces peor que otros días u otros días lo manejo mejor. Siempre estoy trabajando en ello.

—¿Y por qué tuvieron que pasar siete años para lanzar ‘El Renacimiento’?

Pues primero porque estaba de gira de mi otro disco y esa gira duró un montón de tiempo. Luego me fui a vivir a París, me metí a la escuela y me puse a trabajar en este nuevo álbum (‘El Renacimiento’). Creo que soy de ese tipo de artista que le gusta mucho tener bien en claro cómo va a sonar la canción, porque a veces las canciones llegan bien claritas a ti y otras veces no. Entonces, uno tiene que hacer como cinco versiones de la misma canción o hasta más para saber cuál será la mejor para ese tipo de canción. Finalmente, la suma de esos siete años es la suma de muchas cosas que tenían que pasar.

—¿Y si hubiera salido antes, el disco no te representaría?

Uno al final no tiene que lanzar a la fuerza un nuevo disco cada año. Este disco tomó el tiempo que tuvo que tomar y estoy contenta. Me siento orgullosa del disco y me hace feliz de que la gente lo haya recibido tan bonito.

—Como parte del lanzamiento de este disco, lanzaste un podcast donde hablaste de la salud mental. ¿Qué significado tiene para ti este podcast?

La salud mental es tan importante como la salud física y no porque nuestros papás o los papás de nuestros papás no sepan cómo funciona la salud mental, eso no quiere decir que nosotros tampoco. Creo que es algo que todos nos enfrentamos. Pedir ayuda psicológica no está mal, nadie debe cuestionarlo. Al final del día, la salud mental es tan importante como la física, nada más que las heridas son internas y no las vemos claramente. Siento que no hay que tener orgullo ni miedo porque al final todos somos humanos y la vida es bien bonita, pero también existen momentos donde nos sentimos abrumados y se tiene que hablar, yo lo quise hacer en un podcast. Creo que es bueno tener un espacio, donde abrirnos y poder desahogarnos.

—¿Y qué te ayuda a ti a mantenerte bien?

Todos tenemos rituales distintos, pero en mi caso algo que me ayuda mucho es leer, siento que me relaja y me calma. Escribir en un diario también me ayuda mucho, hacer ejercicio también y pasar tiempo conmigo misma. Eso es lo más importante, el tener espacios para mí y cultivarlos para que en el momento que me pase una crisis, me ayuden a amortiguar. Hay que cultivar hábitos que te regresen a ti y que te hagan sentir bien contigo.

—En tu Instagram mencionaste que eres una amante de las plantitas. ¿Eso es cierto?

Me encantan las plantas y me fascinan. Para mí significan mucho: amor, paz, abundancia, pero una abundancia distinta, que no tiene nada que ver con el dinero, sino que tiene que ver con todas las cosas bonitas que una persona necesita. Se necesita paciencia y hay que moldearse a distintas personalidades de plantas, por así decirlo. Te ayuda a entender un poco más el mundo. Me gusta ver como crecen y cómo responden a los diferentes climas. Tengo un jardín grande lleno de plantas y dentro de mi casa también. Me encanta observarlas, verlas y atenderlas. Es un gusto que adquirí de mis papás y me traen mucha calma.

—¿Y ver series te relaja o no te da tiempo de ver alguna producción?

No, soy malísima con las series. Ahora no estoy viendo nada. Lo que sí veo un montón es el canal (de YouTube) de una chica que se llama ‘The Cottage Fairy’ (la hada del bosque), ella es una chica que veo en YouTube y sus episodios duran como 15 o 20 minutos donde ella explica cómo vive su vida en las montañas, es súper bonito y relajante. Ella te enseña cómo hace sus pasteles y cómo trabaja en la librería. Ella es una chica latina que vive en Estados Unidos y la veo mucho, como que me relaja mucho verla. Constantemente busco sus videos y me encantan.

—¿Y tu Podcast ‘El renacimiento’ tendrá más ediciones en Amazon Music?

No lo creo, porque estaba basado en los cuatro actos de mis sencillos, pero sí he pensado que sería bonito hacer un nuevo Podcast porque a mucha gente le gustó el que lancé y me dije ‘ay no estaría mal hacer una serie de diferentes temas’. Veré qué pasa, pero ‘El renacimiento’ no va a continuar a menos que me proponga algo Amazon Music.

—Para terminar. ¿El público peruano podrá escuchar canciones de tus discos anteriores o solo escucharemos los nuevos temas de ‘El Renacimiento’?

Es un show que trae canciones de mis diferentes eras, por así decirlo. Yo sé cuáles son sus favoritas y las escucharán en vivo. También se tocarán los temas nuevos y voy a intentar que sea un concierto lleno de emociones e intensidad.