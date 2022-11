El cantante Carlos Farfán, recordado por haber ganado el programa “Yo Soy Perú como Manuel Donayre, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que acaba de terminar una producción musical de valses peruanos en versión salsa, marcando así su incursión en este género tropical.

Con esta nueva apuesta musical, Farfán busca acercar el cancionero criollo a un público más amplio y joven. “La salsa y el criollismo tienen algo en común que es el barrio, que es también de donde vengo yo”, dijo el cantante a través de un comunicado.

Cabe señalar que, hasta el momento, Carlos Farfán ha recibido buenas críticas tras el estreno en YouTube y Spotify de sus temas “Perdóname”, “Quiero que estés conmigo”, “Cariño Bonito” y, por supuesto, “Ahora y Aquí”.

“Me gusta cuando me dicen que cantando salsa aún se nota mi lado criollo. Me alegra que la gente note que no pierdo mi esencia. La salsa me encanta y hacerla desde el criollismo me satisface mucho. También me gustan los salseros que tienen influencia del estilo cubano o puertorriqueño; pero mi favorito es Josimar con su estilo ‘perucho’, ese que empezó versionando cumbias”, precisó el cantautor nacional.

Cabe señalar que la nueva producción de Carlos Farfán fue trabajada con el productor cubano Andy García, arreglista y director musical de Alain Pérez y otros artistas de la isla. Según dijo, la decisión se dio porque quería un sonido distinto y propio para su proyecto en salsa.

“Mi productor musical se tomó dos meses para estudiar los temas criollos y hacer unos arreglos que respeten mucho el género de origen. El resultado me fascinó. Mi equipo está feliz de cómo suena todo y ya estamos produciendo seis temas más, entre ellos dos inéditos”, detalló Farfán.

Por otro lado, Carlos Farfán también aseguró que en esta nueva etapa le gustaría hacer algunas colaboraciones con artistas como Amy Gutiérrez, Zaperoko, Daniela Darcourt o Josimar. “Espero me apoyen y pueda darse, sería un sueño hecho realidad. Yo soy fan de ellos”, dijo.

Carlos Farfán y orquesta darán su primer show oficial este sábado 5 de noviembre en el local Los Maderos de Barranco. Las entradas pueden comprarse a través de la web www.vaope.com.