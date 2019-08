Carlos Rivera: "Gian Marco es uno de mis grandes referentes" | ENTREVISTA

Muchos lo recuerdan por ser la voz del tema oficial de la película "Coco" en español, pero a Lima llegará con muchos más logros de los que un día imaginó. Gaviotas de Oro y Plata en Viña del Mar 2019, shows con entradas agotadas en diferentes puntos del planeta y más de mil funciones interpretando a Simba en el musical de "El rey león". En tiempos de superficialidad, Carlos Rivera tiene clara su estrategia para el éxito: priorizar la forma y el fondo en sus canciones para perdurar en el tiempo.

Interpretaste a Simba en el teatro y ahora eres parte del doblaje de la nueva versión de la película para América Latina. ¿Cómo ha sido este nuevo reto?

Tuve que apegarme a lo que había hecho Donald Glover para el doblaje en inglés, sin dejar de aportarle lo mío. A mí me gustó mucho la experiencia. Sobre todo, con un personaje que yo quiero tanto y al que le tengo mucho agradecimiento. Cuando tuve la oportunidad de ver la película, escuchar mi voz en Simba fue increíble.

Este año fuiste parte del jurado de Viña del Mar, que eligió como ganadora a la peruana Susan Ochoa. ¿Qué impresión te dejó?

Ella nos emocionó mucho, nos encantó su interpretación. Nos parecía que tenía una fuerza muy especial y, sobre todo, un amor por lo que hace muy grande. Nos hizo muy felices que ella ganara, porque destacó mucho por su pasión al cantar.

Hace poco Gian Marco Zignago estrenó “Empecemos a vivir", una nueva canción a dúo contigo, ¿cómo nace este proyecto entre ustedes?

'Giani' es una de las personas que más quiero. Es un artista gigante. Lo adoro, lo admiro. Para mí cantar con él es increíble. Habíamos escrito canciones juntos para mis discos anteriores, como "Lo digo" y "Te esperaba". Luego él me invitó a su último disco. Cuando lo escuché completo, le dije: "Por favor, (nuestro dueto) tiene que ser 'Empecemos a vivir' porque me fascina". Ahora ya está grabada para que la gente la disfrute cuantas veces quiera.



Carlos Rivera fue uno de los jurados de Viña del Mar 2019, donde Susan Ochoa ganó dos Gaviotas de plata. (Foto: Difusión)

Ambos tienen un estilo musical parecido, ¿Gian Marco es un referente para ti?

Claro, es uno de mis grandes referentes. Como dice nuestra canción "Te esperaba", yo ya lo amaba sin conocerlo (risas). Ahora es mi amigo, mi hermano del alma. He tenido la oportunidad de verlo en concierto en el Estadio Nacional de Lima y me volví más fan. Su amor a su tierra, a su gente, y su enorme talento lo hacen un ser fuera de este planeta. Es maravilloso saber que alguien a quien tú admiras tanto, hoy es tu amigo y pueden compartir de la música.

Actualmente predomina el reggaetón, ¿consideras que lideras una "resistencia" al seguir cantando baladas?

Sí, me considero parte de una resistencia, pero sobre todo de seguir apostando más allá de lo que pueda sonar en la radio. He apostado por canciones que a mí me hacen sentir algo especial. Por eso, mi música llega a tantos lugares, cuando justamente la balada no es necesariamente el género que esté predominando. Sin embargo, es algo que pienso seguir haciendo porque me he dado cuenta que mi música, a través de los años, la gente la sigue escuchando casi casi como si estuviera sonando en la radio.



"Empecemos a vivir" - Gian Marco ft. Carlos Rivera. (Fuente: YouTube)

Siempre habrá un público para las baladas…

Sí, nos podemos dar cuenta de esto en las plataformas digitales Te dices: "Oye, pero es una canción que salió hace años", y sigue generando visitas. Esto no pasa con las canciones de moda, que luego nadie las quiere volver a escuchar. En cambio, lo real, lo verdadero, perdura. Siempre vas a seguir escuchando algo que te hace sentir bien, algo que va más allá de una moda. Yo soy alguien que sigue apostando por eso.

¿Descartarías incursionar en el género urbano?

Yo no descarto nunca nada. Si esa canción me hace sentir algo, si en la letra va impreso lo que yo siento, no lo descarto. Los ritmos son muy amables para cualquier cantante. Yo he hecho muchos ritmos: música cubana, mexicana, flamenco, folclore peruano, boleros; y todo me ha gustado. Tiene que ver con la letra de la canción. Si tiene que ver conmigo, no tendría ningún problema de jugar con los ritmos.



Carlos Rivera se inició en la música, tras ganar el reality "La Academia" en el 2004. (Foto: Difusión)

¿Te gustaría explorar más la música peruana?

Claro, a mí me fascina el folclore del mundo. La canción "Hoy" de Gloria Estefan, escrita por Gianni, me inspiró a meter algunas quenas y zampoñas en las canciones de mi primer disco.

Este año regresas a Lima para dar tu primer concierto, ¿cuáles son tus expectativas?

Me emociona volver. Perú es uno de los lugares donde más me siguen en redes sociales y donde más escuchan mi música en plataformas digitales. Tengo muchas ganas de llegar a cantarles.