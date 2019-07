Carlos Santana cumple 72 años: sus canciones y colaboraciones más recordadas

Ganador de 10 Grammy y 3 Grammy latinos, el reconocido guitarrista mexicano Carlos Santana cumple 72 años y por ello hacemos un recuento con los temas más populares que lanzó junto a su banda "Santana", así como su etapa solista.

1. "Corazón espinado"

Es quizás la canción de Santana más comercial a y fue lanzada en colaboración con la banda Maná. Forma parte de su décimo octavo álbum “Supernatural”, el más exitoso en su carrera, ganador de 9 Grammy y 3 Grammy latinos.



2. "Smooth"

Junto a Rob Thomas, Santana incluyó este tema en su álbum "Supernatural". La canción fue todo un éxito en listas de Billboard y en el ámbito internacional. El videoclip también cuenta con más de 100 millones de reproducciones en YouTube.

3. "María, María"

También del álbum "Supernatural", "María, María" contó con la colaboración de The Product G&B y mezcla varios ritmos. El tema también incluye pasajes de guitarra acústica, además del toque clásico de Carlos Santana en la guitarra eléctrica.

4. "Black Magic Woman"

Probablemente es la canción más conocida de "Santana". Publicada en 1970 como parte del álbum "Abraxas", Black Magic Woman es una combinación de rock con latin. Y si bien el tema cuenta con varias líneas de voz, sobresale por los largos pasajes instrumentales.

5. "Samba Pa'ti"

Este tema también forma parte del disco "Abraxas". La composición se caracteriza por tener una melodía suave con soleos muy marcados de parte de Carlos Santana y hasta la fecha es una de las favoritas e imperdibles en el repertorio del músico.

6. "Europa"

Publicada en 1976, "Europa" es una balada blues con un cierre de estilo latin y que muchos consideran sirvió de inspiración a otros músicos como Gary Moore, principalmente en temas como "Still Got The Blues" y "Parisienne Walkways". Forma parte del disco "Amigos", publicado en 1976.

7. "Oye como va"

Tema que mezcla el rock con el latin, al punto de ser bailable. "Oye como va" es considerado un clásico de la música por sus grandes pasajes melódicos, además del estribillo clásico de las voces. El tema forma parte del álbum "Abraxas", lanzado en 1970, en pleno apogeo del músico.

8. "Soul Sacrifice"

Canción emblemática del álbum homónimo "Santana". Tal fue el éxito de la agrupación que el mismo año de su lanzamiento, 1969, fueron invitados al Festival de Woodstock, donde fue interpretada de forma majestuosa por Carlos Santana y compañía.

9. "Everybody's Everything"

Esta canción forma parte del álbum "Santana III" (1971) y fue compuesta tanto por Carlos Santana como por Milton Brown y Tyrone Moss. El tema suele estar en la mayoría de los set list del guitarrista mexicano.

10. "Into The Night"

El tema cuenta con la colaboración de Chad Kroeger, vocalista de la banda Nickelback y forma parte del disco "Ultimate Santana" que recopila las mejores canciones entre 1970 y 2007 de Carlos Santana.