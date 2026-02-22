Carlos Vives y el Grupo Niche lamentan la muerte de Willie Colón y exaltan su legado musical

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Carlos Vives y el Grupo Niche lamentan muerte de Willie Colón y exaltan su legado musical. (Foto: Instagram / AFP)
Por Redacción EC

El cantautor colombiano Carlos Vives y la orquesta salsera Grupo Niche expresaron su pesar por el fallecimiento este sábado en Nueva York del trombonista, compositor e intérprete Willie Colón, uno de los artistas emblemáticos de la salsa.

