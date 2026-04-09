Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Frente a la Sierra Nevada de Santa Marta, el punto más alto del Caribe colombiano, el río Magdalena se encuentra con el mar. En esa extensión se encuentra una ciénaga de apenas un metro de profundidad, donde palafitos se levantan entre historias de masacres y una cultura que resiste. Ese paisaje es el que atraviesa el nuevo álbum de Carlos Vives, “El último disco”. Desde allí, nos adelanta el artista, parte su nueva colaboración con Juan Luis Guerra.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.