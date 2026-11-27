Luego de llevarse tres premios en la edición 2026 de los Latin Grammy en Las Vegas, Ca7riel y Paco Amoroso regresaron al Perú para cerrar en Lima su más reciente tour mundial. Bajo el nombre de “Free Spirits”, el nuevo show de los argentinos se caracterizó por un mensaje de positivismo en medio de tiempos complicados y la entrega total de los miles de fans que se reunieron en el Costa 21, de San Miguel, para verlos.

El show jugó con la estética y dinámica del mundo ‘wellness’, que te ofrece técnicas para obtener salud integral y una mejor calidad de vida. Así, el escenario estuvo dispuesto para emular uno de estos centros de bienestar. En el estrado, algunas de las figuras eran conocidas para los peruanos. Repitiendo la dinámica que ha caracterizado a la gira -y que recuerda a la famosa ‘Casita’ de Bad Bunny de su tour “Debí tirar más fotos”-, el dueto contó con una tribuna especial con famosos locales, entre los que se encontraban Carlos Alcántara, Jely Reátegui, Gisela Ponce de León, Milena Warton, Paulina Bazán, la Tigresa del Oriente, Lucianeka, el ‘Pelao Good’, etc.

Pero, sin duda, los más entregados fueron los fans del dueto argentino, que corearon cada tema haciendo resonar el recinto ubicado en la Costa Verde, a pesar de los recientes reportes de oleajes anómalos que volvieron el tránsito por la ciudad más caótico de lo habitual.

Dentro del repertorio que interpretaron en Lima Ca7riel y Paco Amoroso no faltaron hits como “Dumbai” y “La que puede, puede”, del disco debut que los llevó a la fama a mundial en 2024. Pero también éxitos de “PAPOTA”, el disco con el que ya estuvieron en el Perú en 2025, y, por supuesto, las canciones que componen “Free Spirits”, su nuevo disco, que ellos consideran el mejor de su carrera.

“No me sirve más”, “Nada nuevo” y “Hasta Jesús tuvo un mal día” demostraron la versatilidad del dueto que se mueve con solvencia entre el trap, el rock y el pop con una potente banda que los acompaña en vivo.

Para cerrar el show, los artistas cantaron junto a sus imitadores.