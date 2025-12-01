12 / 14

Tras la emoción, llegó la sorpresa: Cazzu interpretó y bailó al ritmo de una versión muy personal de ‘Cariñito’, el clásico cumbiero. ‘De donde yo soy (Jujuy) compartimos mucha cultura de muchas cositas. A mí me falta aprender un montón de Perú, pero hay algo que nos abraza desde el norte de Argentina, por Bolivia, por Perú. Somos como toda una sola cosa hermana, y hay canciones peruanas que son muy importantes en Argentina. Yo voy a decir esto: Me ganaron de mano (risas), pero saben los carnavales que yo he bailado esta canción… tomando un vino en caja… por eso: ¡que se arme el carnaval!’, ¡Arriba Perú!, gritó 'la jefa', desatando la fiesta en el Costa 21.