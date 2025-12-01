/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
Cazzu en Lima: al ritmo de “Cariñito” y con un detalle especial a su hija Inti, la cantante argentina “armó el carnaval” en el Costa 21
La cantautora argentina regresó a Lima después de casi siete años. En el marco de su gira Latinaje en vivo, sorprendió al público con un emotivo homenaje a su hija Inti y su interpretación del clásico peruano “Cariñito”. “Me ganaron de mano”, bromeó, en alusión a la versión de Dua Lipa en la capital días atrás. También interpretó el huayno “Poco a poco”.
Después de casi 7 años, Cazzu volvió al Perú para debutar antes miles de fans que se dieron cita en el Arena 21 de San Miguel. Más madura y en el marco de su gira Latinaje en vivo, la argentina interpretó “Ódiame”, “Engreído” e “Inti”, este último tema dedicado a su hija de 2 años de edad.
Foto: Gabriela Delgado2/14
La cita es en el Arena 21 / Gabriela Delgado
El Arena 21 fue el escenario del reencuentro de Cazzu con el público peruano, que comenzó a llenar el recinto desde antes de las 8 p.m., la hora pactada para el inicio del show.
Foto: Gabriela Delgado3/14
El merchandising infaltable / Gabriela Delgado
La venta de merchandising se activó desde temprano: polos, pulseras y hasta los característicos cuernos rojos dominaron los alrededores del Arena 21.
Foto: Gabriela Delgado4/14
Cazzu puntual / Gabriela Delgado
A las 8:05 p. m., con el inicio del show marcado para las 8 en punto, Cazzu apareció sobre el escenario y el Arena 21 se convirtió en un volcán rojo de cuernos, celulares y gritos desatados.
Foto: Gabriela Delgado5/14
“Ódiame” Cazzu / Gabriela Delgado
Fiel al sello de Latinaje en vivo, Cazzu arrancó con “Ódiame”: luces bajas, escenografía teatral y ella, completamente absorbida por la canción.
Foto: Gabriela Delgado6/14
Miles de fans ante la "Jefa" / Gabriela Delgado
No solo los cuernos rojos identificaron a los fans de Cazzu: también las poleras con “Jefa” al frente, lucidas con orgullo desde el primer momento.
Foto: Gabriela Delgado7/14
Energía femenina / Gabriela Delgado
Tras “Ódiame”, Lima explotó con “Sobre mi tumba” y “Me tocó perder”: los primeros himnos de una noche especialmente femenina.
Foto: Gabriela Delgado8/14
Actitud total / Gabriela Delgado
Acto 2 del show: “Mala Suerte”, “Dolce”, “Jefa” y la recién nacida “Balada Malvada” marcaron un bloque donde el poder femenino tomó el mando absoluto.
Foto: Gabriela Delgado9/14
El poder de los fans / Gabriela Delgado
“Jefa”, “Patrona” y varios “Te amo, Cazzu” fueron parte del rugido del público en su Latinaje en vivo debut en el Arena 21.
Foto: Gabriela Delgado10/14
Dedicado a Inti / Gabriela Delgado
Hacia más de la mitad del show, Cazzu sentada frente a su público, hizo una pausa para dedicarle "Inti" a su pequeña hija. "Esta canción tiene un significado muy bonito y sobre todo porque lleva el nombre de mi hija Inti", inició diciendo la cantante.
Foto: Gabriela Delgado11/14
El secreto especial de Cazzu / Gabriela Delgado
“Les voy a contar un secreto muy especial", prosiguió Cazzu. "Hoy traté de convencerla de que me viera por primera vez en el escenario y me está mirando". Entre lágrimas, la cantante fue contenida por los gritos del público que coreaba: "Inti", "Inti", "Inti".
Foto: Gabriela Delgado12/14
La sorpresa de la noche / Gabriela Delgado
Tras la emoción, llegó la sorpresa: Cazzu interpretó y bailó al ritmo de una versión muy personal de ‘Cariñito’, el clásico cumbiero. ‘De donde yo soy (Jujuy) compartimos mucha cultura de muchas cositas. A mí me falta aprender un montón de Perú, pero hay algo que nos abraza desde el norte de Argentina, por Bolivia, por Perú. Somos como toda una sola cosa hermana, y hay canciones peruanas que son muy importantes en Argentina. Yo voy a decir esto: Me ganaron de mano (risas), pero saben los carnavales que yo he bailado esta canción… tomando un vino en caja… por eso: ¡que se arme el carnaval!’, ¡Arriba Perú!, gritó 'la jefa', desatando la fiesta en el Costa 21.
Foto: Gabriela Delgado13/14
Cazzu en versión huayno / Gabriela Delgado
No solo hubo cumbia: Cazzu interpretó ‘Poco a poco’, el emblemático huayno, sumando otra sorpresa para sus fans.
Foto: Gabriela Delgado14/14
Las últimas tres de la noche / Gabriela Delgado
Ya en la recta final "Tú y Tú", "Con otra" y Menú de degustación" suenan y marcan el final del show de Cazzu en Lima. La próxima parada: el Movistar Arena de Bogotá (4 de diciembre)