Cecilia Barraza vuelve a los escenarios con un concierto íntimo

“Compartiendo” es el título del nuevo recital que trae de regreso a Cecilia Barraza a los escenarios. Se trata de un espectáculo íntimo, en el que la popular cantante criolla compartirá la tarima con jóvenes artistas de la escena local, cuyo talento, en el sentir de Barraza, debe ser reconocido. Ellas son: Maritza Rodríguez, María del Carmen Padilla y Larissa Sánchez.

“Las he elegido porque sus voces, además de bellas, me remiten a géneros que me mueven y conmueven como el yaraví, la salsa, la música negra, el bolero, baladas y canciones con un acento muy español, etc.”, afirma Cecilia, tras acotar que ve en ellas, por mérito propio, un gran potencial de convertirse en excelentes figuras de la música peruana.

En este concierto, su legión de fans podrá ver a Barraza como nunca antes. Además de sus tradicionales valses, tonderos y marineras, ella interpretará clásicos del cancionero latinoamericano. “La idea de ‘Compartiendo’ es poder brindarle al público temas de otros géneros que he cantado en mi casa o en reuniones con amigos, pero con la misma entrega y emoción... Estoy segura de que les va a gustar”, refiere.

Agradecida con su público, Cecilia invita a acompañarla en esta nueva aventura musical. “A los que gustan de mi música y de las cosas nuevas que presento, los invito a compartir nuestras emociones de una manera más cercana. El lugar es pequeño, por si acaso, así que compren sus entradas cuanto antes”, advierte.

AMOR POR LO NUESTRO

Con 47 años de exitosa actividad artística, Barraza recalca la importancia de aprender a valor lo nuestro. “Deseo que las nuevas generaciones dejen un espacio, aunque sea pequeño, para albergar en su corazón ese sentimiento de amor y respeto por nuestra música peruana”, afirma ella. Confiesa, además que la palabra retiro ronda por su cabeza hace varios años. “Creo que con tres añitos más, ya es suficiente. ¡Se los prometo!”, anuncia.

Ante la cercanía del Día de la Música Criolla, para Cecilia no hay mejor manera de homenajearla que cantándola, bailándola, gozándola y amándola. Para ella, cada peruano debe tener el compromiso de promoverla desde el hogar. “Así como yo escuché y vi bailar nuestra música en casa desde niña, expresada con amor, le empecé a tomar un gran cariño también”, reflexiona.

Bajo la dirección musical del reconocido maestro Óscar Cavero, además de las voces ya mencionadas “Compartiendo”, una producción de ARC La Compañía, tendrá como invitado especial al bailarín y zapateador Antonio Vílchez.

EL DATO

Espectáculo: “Cecilia Barraza Compartiendo”

Días: 16, 17, 23 y 24 de noviembre.

Hora: 8.30 p.m.

Lugar: Teatro Mario Vargas Llosa.

Entradas: Teleticket

Preventa: Hasta el 22 de octubre