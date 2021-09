Conforme a los criterios de Saber más

Cuando Cecilia Bracamonte canta, emociona e inspira. Allá por el año 1963, el recordado presentador de TV Pepe Ludmir, luego de oírla cantar soltó la frase premonitoria: “Hoy nace una estrella”. Desde aquel día, el camino de la criolla fulguró: Chabuca Granda la eligió para que interpretara sus composiciones, ganó el Festival OTI y el de San Sebastián, e inspiró a Augusto Polo Campos para crear algunos de los temas más emblemáticos del cancionero peruano.

Han pasado casi 59 años desde que Bracamonte Chocano subió por primera vez a un escenario y con la misma emoción de aquel día, alista su retorno al imponente Gran Teatro Nacional este 28 de septiembre para presentar “Momentos”, un concierto presencial en el que hará un recorrido por sus diferentes entregas musicales.

“Estoy muy contenta de volver a pisar nuevamente ese escenario, de escuchar los aplausos en vivo y en directo, de tener a la gente al frente y ya no por zoom. Por un tema de protocolo el teatro no va a estar lleno, pero nos imaginaremos que está reventando”, destaca la cantante criolla.

¿Por qué “Momentos”?

Porque realmente van a haber momentos muy bonitos. Iniciaré interpretando las canciones que grabé hace muchos años y que no volví a cantar. Luego iré avanzando con otros temas en dúos, tríos, cuartetos; pero todos con mi misma gente, con mis propios músicos. Va a haber música peruana, internacional, baladas, boleros, del recuerdo y actual. Será un espectáculo de lujo, muy completo.

¿Cómo viviste el tiempo de encierro por la pandemia?

Como la mayoría: cuidándome y dando vueltas por la casa todo el tiempo, hasta que decidí hacer algo más que ver televisión y hablar por teléfono. La pandemia hizo que me reconcilie con el deporte, acá en casa tengo mis aparatos, hago dos horas de ejercicios todos los días para mantenerme en forma y porque es sanador. A mí el deporte, la música y los amigos me ayudaron mucho las dos veces que tuve cáncer. Recuerdo que hice ejercicios hasta un día antes de entrar a sala de operaciones. Así le di la contra a esa enfermedad. La música y el deporte son dos pilares que siempre me han sostenido. Hacer música es una de las cosas que más amo en esta vida.

¿Cuándo decides dedicarte profesionalmente a la música?

Nunca me imaginé que iba a ser artista, siempre me gustó cantar, desde chica, y de pronto me volví aficionada del programa “El Sentir de los Barrios”, que se transmitía por Radio El Sol. Fue ahí que un periodista, que iba todos los domingos, decidió llevarme al programa de Guido Monteverde, “La escalera del triunfo”, para cantar y recibir un premio. Eso fue un sábado, y el lunes me llaman los de Iempsa (compañía discográfica) para que me contraten. Luego me ve Panamericana TV y también me contrata. De pronto ya estaba involucrada en la música, tenía 14 años.

¿Cuándo es que Pepe Ludmir te ve y dice: “Hoy nace una estrella”?

Fue en una fiesta de Año Nuevo que organizó Panamericana TV. Como figura del canal, porque ya estaba contratada, me invitan a cantar, y tras mi presentación Pepe Ludmir dice esas palabras tan elogiosas. Fue como el punto de partida porque luego comienzo a grabar con Óscar Avilés, mi primer director. Con él aprendí mucho el tema de la dicción, la afinación, hicimos varias cosas juntos, hice mi primer LP “Mujer limeña” con los mejores músicos y arreglistas.

Un disco que contiene toda una cara con canciones de Chabuca Granda y que reedistaste oficialmente hace algún tiempo

Así es, es un disco muy hermoso, lo grabamos en 1983 bajo el sello CBS. La misma Chabuca Granda me dio sus temas para grabar.

¿Cómo se da ese acercamiento a Chabuca Granda?

Ella era una mujer que siempre estaba al tanto de los nuevos valores, también de los mayores, estaba muy involucrada con la música. Un día me vio y me invitó a un almuerzo en su casa, luego me puso sus canciones en la mesa. Escogí los temas que iban con mi temperamento, con mi forma de ser, y apenas junté dinero invertí en mi disco. He tenido mucha suerte, siempre he estado rodeada de gente relacionada al arte.

Y no solo a la música, también a la comicidad. ¿Es verdad que la familia de Miguel Barraza vivía cerca de tu casa y un día el cómico te buscó para confesarte su amor?

Así fue, y él mismo siempre cuenta esa anécdota. De pronto Miguelito Barraza toca el timbre y se me declara con un poema. Luego sale Augusto. Fue muy gracioso.

¿Por qué no te casaste con Augusto Polo Campos?

Nos quisimos un montón y decidimos tener una hija, pero el matrimonio no se dio. Augusto fue un buen padre, quiso mucho a Selena, le compuso varios temas: “Cariño bonito”, “Mi pequeñita”, y otros. A mí también me hizo canciones.

Como “Regresa” y “De puerta en puerta”. ¿Cómo nacen esos temas?

“Regresa” me dedica un día que decidí irme de la casa porque habíamos discutido. Y cuando me busca, llega con esa canción, un tema muy lindo. Elegimos a Edith Barr para que lo estrene porque por mi embarazo no podía estrenarlo yo. A la semana o dos semanas, fue reestrenado por Lucha Reyes.

Y “De puerta a puerta” me la compuso durante un viaje a Nueva York. En el hotel nos encontramos con Aztor Piazzola (compositor de tango argentino) y su mujer, estaba un poco deprimido porque los argentinos decían que estaba deformando el tango, cenamos juntos y durante la cena tuve un problema con Augusto, me disculpé y fui a mi habitación. Dos horas después, me toca la puerta, me dice que ha caminado todo Manhattan y que caminando se inspiró en un tema y empieza: “Lejos de tu amor soy un mendigo que perdió contigo su riqueza...”.

¿Y es verdad que “Olvida” fue una canción inspirada en Augusto, que tú le pediste que te componga?

Es cierto, me la compuso para que yo se la cante. Era un freso, ja,ja,ja. Mis vivencias con Augusto han sido muy ricas, intensas, de encuentros y desencuentros.

¿Teniendo una historia de amor tan hermosa, por qué se separaron?

Porque será que nada dura para siempre. Augusto era conformista, yo quería viajar, descubrir más cosas sobre la música y otras culturas, crecer.... Hasta que tuvimos desencuentros y decidimos tomar caminos diferentes. Pero a Augusto siempre lo vi, primero no nos llevábamos bien, luego nos amistamos, me llamaba todas las mañanas para darme su bendición y contarme sus cosas. Lo nuestro comenzó como una gran amistar, era mi pata, lo acompañaba a hacer sus travesuras. Empezó y terminó siendo mi amigo.

Teófilo Cubillas fue otro de tus grandes amores.

Fuimos enamorados, fue una relación bonita, después él me propuso viajar a Suiza; pero no acepté porque quería que deje todo que había logrado hasta ese momento. Lamentablemente, hay hombres que son machistas. Yo era muy joven, tenía como 20 años.

¿Cómo ves el escenario actual de la música criolla?

Primero nos tapó la salsa, luego la cumbia. La cumbia casi nos ha enterrado, pero como todo da vueltas, ya volveremos con fuerza con lo nuestro.

¿Crees que los programas de canto, como “La Voz Perú” o “La Voz Senior” sirvan realmente de ventana para mostrar talentos?

Todo espacio que permita a la gente mostrar su talento, me parece maravilloso. He seguido algunos programas de “La Voz Senior”, es lindo ver emocionarse a personas que por algún motivo se han visto privadas de seguir esta afición por el canto, es maravilloso verlos cumplir sus sueños.

¿Y tú tienes algún sueño por cumplir?

El próximo año cumple 60 años de carrera y quiero hacer una gira larga por distintas partes del mundo, como para irme despidiendo de los escenarios.

EL DATO

Concierto: “Momentos: Cecilia Bracamonte en concierto”

Día: 28 de septiembre

Hora: 8:00 p.m.

Lugar: Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja)

Entradas: Teleticket

Cuando cumpla seis décadas en los escenarios espera realizar una gira internacional. (Foto: Difusión)

