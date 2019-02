Cecimonster vs Donka: de los sonidos monstruosos al groove

El origen de su llamativo nombre es tan misterioso como incierto. Apenas una combinación de palabras que suenan bien, sin mayor significado detrás. De esa ocurrencia ya son nueve años. Pero el Cecimonster vs Donka del 2010 es muy diferente al actual. Para empezar, porque hubo algunos cambios en su alineación. Hoy son Sergio Saba (voz y guitarra), Sebastián Kouri (guitarra), Danny Wilson (bajo) y Mario Acuña (batería). Pero así se sienten cómodos, quizá en la plenitud de su trayectoria. Saba es quien explica cómo se ven como banda en la actualidad: "Comenzamos el grupo siempre con la idea de hacer algo serio, como un trabajo más, no como un hobby. Lo que sí ha cambiado es que hemos evolucionado como músicos, eso a nosotros mismos nos sorprende".

Evolución que queda patente en "A Big House by the Lake", su cuarto álbum de estudio, recientemente publicado y difundido con fuerza por plataformas digitales. Un disco de nueve pistas que destaca por la calidad de grabación y la fuerza a la que nos tienen acostumbrados. Aunque, eso sí, con una mayor armonía en comparación a anteriores producciones.

"Yo diría que este disco ha sido como una catarsis –agrega Saba a El Comercio–. Para mí es un disco sumamente positivo, en letras y en música. Y busca transmitir la unión que existe en el grupo. No muchas bandas duran nueve años, en parte porque se cansan o por falta de dinero. Pero frente a eso nos propusimos seguir adelante. Y creo que es nuestro mejor disco a la fecha".

UNA NUEVA ESCENA

La muy cuidada portada de "A Big House by the Lake", que utiliza una fotografía de Juan Pablo Aragón, transmite la calma y el esplendor al que aluden sus integrantes. Un estado que, por supuesto, se ratifica musicalmente en temas como "Nothing" y "Night Flight to MIA", dos de los más interesantes de la placa.

"La llegada de Danny [Wilson, el bajista] nos ha dado el toque de sonido que andábamos buscando, alejado del hardcore punk, pero con bastante groove y ritmo", destaca Saba. Y para celebrar ese nuevo sonido ya alistan una serie de conciertos de presentación, así como un videoclip. Complementos necesarios para una banda que, de a pocos, ha ido encontrando su lugar en la escena local.

"Cuando comenzamos, tocábamos básicamente en el Centro de Lima y en Barranco, cuando había más lugares para conciertos, porque ahora hay sobre todo fiestas. Pero igual creo que la movida está mejorando con plataformas como los festivales, sistemas de venta de entradas, mejores equipos, etc.", añade Barco. Bien para una banda que apunta a despegar aún más.