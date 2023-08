La cantante canadiense, Céline Dion, protagoniza una conmovedora historia de resistencia y esperanza tras enfrentar una enfermedad que la aleja cada día más de los escenarios. Aunque sus nuevas producciones parecían augurar el retorno de la intérprete de “My Heart Will Go On” este año, la cancelación de toda su gira programada hasta el 2024 indican todo contrario.

Reconocida por temas como “The Power Of Love”, “Because You Loved Me” y “All By Myself”, Dion ha dejado una huella imborrable en la música pop con sus poderosas baladas que han resonado en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Además de su habilidad para capturar las emociones más profundas a través de su voz de soprano, que la llevó a interpretar un tema para la banda sonora de la película “Titanic” en 1997, ha creado más de 25 álbumes de estudio en inglés y francés.

Tras el lanzamiento de su último álbum “Courage” en 2019, Céline Dion anunció su gira “Courage World Tour”, que abarcaba más de 15 países. Sin embargo, la pandemia interrumpió sus presentaciones en vivo, llevándola a postergar conciertos mientras se sumergía en presentaciones virtuales y se preparaba para su debut cinematográfico en la película “It’s All Coming Back To Me” -inicialmente titulada “Love Again”-, cuyo rodaje comenzó en 2021.

La cantante se encuentra en Denver donde está al cuidado de su familia y especialistas (Fotos: AFP)

Buscando un regreso triunfal post-pandemia, Céline anunció en 2022 su regreso a Las Vegas, donde tenía programado presentarse en Resorts World en noviembre de ese año, además de reanudar su gira con fechas previstas desde 2023 hasta 2024. No obstante, la gravedad de su enfermedad se manifestó cuando tuvo que cancelar sus conciertos en Las Vegas y reprogramar las fechas de su gira europea. “No tengo Covid”, declaró la cantante que realmente padecía el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable y progresiva que le dificulta a Dion poder caminar y usar sus cuerdas vocales para cantar debido a los temblores y rigidez muscular.

Meses después, Céline Dion compartió públicamente detalles sobre su enfermedad. “Como saben, siempre he sido sincera, y aunque no estaba lista para hablar de ello, ahora lo estoy. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara, sabemos que es la causa de los espasmos que he experimentado”, confesó la artista en un emotivo video compartido en sus redes sociales.

Celine Dion pone fin a su gira internacional por enfermedad que afecta su sistema nervioso. (Foto: @celinedion)

Un esperado regreso

A pesar de reconocer abiertamente su enfermedad, Céline Dion no se rindió. Anunció el lanzamiento de un nuevo álbum “Love Again”, banda sonora de la cinta “It’s All Coming Back To Me”, que incluye cuatro canciones inéditas y ocho temas de su repertorio musical. La cinta también es el debut de la cantante como actriz, donde se interpreta a sí misma en este drama romántico.

Sin embargo, en mayo de este año, Dion tuvo que cancelar definitivamente las fechas de su gira en Europa y compartió un mensaje en sus redes sociales: “Siento mucho decepcionarlos una vez más... y aunque me duele en el corazón, es mejor cancelar todo hasta que esté realmente lista para regresar a los escenarios. No me rindo ¡y espero verlos de nuevo!”. Desde entonces, la cantante ha guardado silencio, dejando en el aire la pregunta de si volverá a cantar.

Para romper este silencio, Claudette Dion, la hermana de Céline, brindó una entrevista al diario Le Journal de Montréal. En ella, compartió que Céline está rodeada de especialistas en Denver y que no han encontrado medicamentos para tratar su enfermedad. Sin embargo, resalta la importancia de mantener la esperanza, tal como lo expresa la canción “Love Again”: “El sol volverá a brillar, las tormentas se calmarán. Esto no es el final”.