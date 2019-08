Celso Piña fue uno de los artistas más populares de la música tradicional latinoamericana, tuvo la dicha de compartir su arte con el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Y no solo eso, también tuvo la satisfacción de hacerlo bailar al ritmo de sus canciones.

Tras la muerte del músico a causa de un ataque al corazón, se revivió la anécdota que Celso Piña contó emocionado sobre su encuentro con el escritor colombiano.

►Falleció Celso Piña, el 'rebelde del acordeón': la historia del músico mexicano



La reunión ocurrió el 2 de septiembre de 2003 en Monterrey, Nuevo León, México, en el Museo de Arte Contemporáneo.

En el 2014 cuando fue entrevistado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, Celso Piña recordó cómo fue su encuentro con el autor de "El amor en los tiempos del cólera".

"No fue buscado. Fue inesperado para él y para mí. La razón es que cada vez que él iba a presentar alguna de sus obras, a algún museo, le llevaban música de acordeón, pero alguien de por ahí se le ocurrió hablarme", comenzó a contar.

Me dijeron: “Oye, Celso, ¿no te gustaría venir a ambientar el museo Marco?, viene García Márquez. Yo tenía unos 4 o 5 días libres. Al otro día le hablé a mi hermano y llegamos. Me pusieron en una esquina, probamos audio y me dijeron que tocara”.

"Yo estaba tocando, cuando se abre de repente la cortina mágica y se viene la bola de gente, y en medio, el maestro. Le indican su mesa, y antes de llegar a su mesa, voltea a donde estábamos nosotros, se nos queda mirando, siguió caminando, llega, sienta a la esposa y él se va en medio del salón", recordó evidentemente emocionado.

“Se desabrocha el último botón de la americana que llevaba y comienza a bailar. Bien sabroso que se movía el maestro. Obligados o no obligados, todos tuvieron que bailar”, narró el músico mexicano a Gustavo Adolfo.

Celso Piña también contó que el Premio Nobel le dedicó unas palabras de agradecimiento.

"'Celso, gracias por poner muy en alto nuestro folclor musical, y procura ser siempre un buen hombre'. Fue algo que se me quedó en la cabeza siempre y nunca lo había dicho", dijo el músico que falleció el miércoles 21 de agosto a los 66 años.