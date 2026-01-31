CEO de los Premios Grammy 2026: “Es un esfuerzo intencional estar atentos a la nueva música del Perú y el mundo”

Escuchar
Por Leslie A. Galván

La cuenta regresiva para los Grammy 2026 ya empezó y, como ocurre cada año, la conversación no se limita a los artistas que pasan por las alfombras rojas. En una conferencia de prensa realizada en la antesala de la 68ª edición de los premios de La Academia de Grabación (Recording Academy), el interés estuvo puesto en el escenario musical cada vez más diverso, global y difícil de encasillar.

