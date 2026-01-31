CEO de los Premios Grammy 2026: “Es un esfuerzo intencional estar atentos a la nueva música del Perú y el mundo”

La cuenta regresiva para los Grammy 2026 ya empezó y, como ocurre cada año, la conversación no se limita a los artistas que pasan por las alfombras rojas. En una conferencia de prensa realizada en la antesala de la 68ª edición de los premios de La Academia de Grabación (Recording Academy), el interés estuvo puesto en el escenario musical cada vez más diverso, global y difícil de encasillar.

El encuentro contó con la participación de Harvey Mason Jr., CEO de la Recording Academy, acompañado por los productores ejecutivos de la ceremonia, Ben Winston y Raj Kapoor, quienes respondieron preguntas de la prensa internacional a pocos días de Music’s Biggest Night, “la noche más importante de la música”, como dice el slogan de los Grammy 2026, que se celebrará este domingo 1 de febrero en Los Ángeles.

Conferencia de prensa de los Grammy Awards 2026. (Foto: Captura de pantalla)

¿Hacia dónde miran los Grammy?

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la representación. La conversación al respecto incluye a los artistas peruanos Ciro Hurtado y Flor Bromley, quienes figuran entre los nominados de los Premios Grammy en las categorías de Mejor álbum de música infantil y Mejor interpretación musical mundial, respectivamente. El camino se suma al que ya tuvo hitos recientes con Tony y Mimy Succar, ganadores del Mejor álbum tropical latino en los Grammy en 2025.

La Academia ha cambiado su forma de relacionarse con escenas musicales fuera del eje tradicional, que está en Estados Unidos. “Diría que damos la bienvenida a todos los participantes y queremos celebrar la música, sin importar su origen”, señaló Mason. “Nos han escuchado hablar de eso en los últimos cinco o seis años. Nuestra membresía ahora es más inclusiva”, añadió.

“La Academia no siempre hacía ese tipo de contactos. Antes nos sentábamos a ver quién quería formar parte de la organización. Decidíamos si creíamos que eras digno. Ahora vamos a las comunidades musicales y decimos: ‘Te necesitamos. Queremos que formes parte de lo que hacemos’”, explicó sobre la inclusión de nuevos artistas en las nominaciones de los Grammy. Un mensaje que, según remarcó, aplica tanto para Perú como para el Medio Oriente, África o cualquier nueva escena emergente.

“Es un esfuerzo intencional estar atentos a la nueva música del Perú y el mundo”, dijo Mason.

“Tenemos más mujeres, más personas de color, más gente de géneros históricamente desatendidos. Y eso es un esfuerzo muy intencional. Tenemos que seguir haciéndolo. (...) Hay nuevas escenas musicales apareciendo en todo el mundo. Tenemos que tener el oído en la tierra, escuchar, experimentar lo que nuestros miembros y otros creadores musicales están pidiendo, y servirlos. Ese es nuestro trabajo”, agregó.

Recordó que cuando un género o comunidad siente que no está representada, el proceso es orgánico: “Los miembros de ese grupo vienen y nos dicen: necesitamos que nuestra música esté reflejada en su proceso”. Así nacen nuevas categorías, que luego pasan por el directorio y el consejo de administración. Un ejemplo reciente es la incorporación de Mejor interpretación africana, adoptada en los últimos años.

Mason subrayó que, en seis años, la Academia requalificó al 100% de sus miembros para asegurar que sean creadores activos y relevantes. “Hemos invitado expertos en géneros donde no teníamos suficiente representación: música latina, África, Medio Oriente, Asia, K-pop, reggae. Ningún votante puede conocer todos los géneros, pero lo importante es que tengamos a las personas correctas representándolos”, afirmó.

Sobre el cuestionado uso de inteligencia artificial

“La IA está aquí. Todo el mundo la está usando. No podemos negarlo”, dijo Mason. Sin embargo, marcó un límite. “No vamos a darle un Grammy a una interpretación hecha por IA. No vamos a premiar una canción escrita por IA”. Aun así, el ejecutivo de la música aclaró que el uso de inteligencia artificial no descalifica una obra: “Vamos a honrar la parte humana de la creatividad”.

En febrero, Los Ángeles acogerá por vigésima tercera vez los Grammy, con una fuerte presencia latina y un favorito claro: Bad Bunny. El artista puertorriqueño llega con seis nominaciones y, según los pronósticos, lidera la carrera por el premio a Mejor Álbum del Año con “Debí tirar más fotos”, confirmando que, mientras la Academia afina sus procesos, la música sigue marcando el ritmo.