Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Chapterhouse anuncia su primera gira por Latinoamérica y confirma concierto en Perú. (Foto: Instagram)
Chapterhouse anuncia su primera gira por Latinoamérica y confirma concierto en Perú. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La histórica banda británica Chapterhouse anunció su primera gira por Latinoamérica para celebrar los 35 años de su influyente álbum “Whirlpool”. El recorrido incluirá Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, donde se presentarán el 1 de octubre en el Centro de Convenciones Leguía, marcando un esperado debut ante el público local.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Chapterhouse anuncia su primera gira por Latinoamérica y confirma concierto en Perú
Música

Chapterhouse anuncia su primera gira por Latinoamérica y confirma concierto en Perú

Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting para el estreno de “Hasta Jesús tuvo un mal día”
Música

Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting para el estreno de “Hasta Jesús tuvo un mal día”

Tunay y Mauricio Mesones encabezan el cartel de la Yunza 2026 en la Costa Verde
Música

Tunay y Mauricio Mesones encabezan el cartel de la Yunza 2026 en la Costa Verde

Nació en Japón, pero canta valses de Chabuca Granda: Mio Matsuda y su alma de criolla
Luces

Nació en Japón, pero canta valses de Chabuca Granda: Mio Matsuda y su alma de criolla