Chapterhouse anuncia su primera gira por Latinoamérica y confirma concierto en Perú

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La histórica banda británica Chapterhouse anunció su primera gira por Latinoamérica para celebrar los 35 años de su influyente álbum “Whirlpool”. El recorrido incluirá Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, donde se presentarán el 1 de octubre en el Centro de Convenciones Leguía, marcando un esperado debut ante el público local.
TE PUEDE INTERESAR
- Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting para el estreno de “Hasta Jesús tuvo un mal día”
- Tunay y Mauricio Mesones encabezan el cartel de la Yunza 2026 en la Costa Verde
- Romeo Santos y Prince Royce confirman segunda fecha en Lima
- San Valentín: La Caro Band y Son Tentación se unen para cantarle al amor
- Bad Bunny continúa con su gira de conciertos tras su éxito global en el Super Bowl LX
Seguir temas