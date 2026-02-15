Chapterhouse anuncia su primera gira por Latinoamérica y confirma concierto en Perú

La histórica banda británica Chapterhouse anunció su primera gira por Latinoamérica para celebrar los 35 años de su influyente álbum “Whirlpool”. El recorrido incluirá Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, donde se presentarán el 1 de octubre en el Centro de Convenciones Leguía, marcando un esperado debut ante el público local.

Formados en 1987, los músicos se convirtieron en una agrupación de culto dentro del shoegaze y el dream pop, construyendo una base de seguidores en la región pese a nunca haber tocado en ella.

El concierto estará centrado en la interpretación íntegra de Whirlpool, trabajo clave del rock alternativo que fusionó psicodelia, guitarras atmosféricas y elementos electrónicos. Este álbum es considerado una pieza fundamental del género junto a producciones de “Slowdive”, “Ride” y “My Bloody Valentine”.

Durante la presentación sonarán temas emblemáticos como “Pearl”, “Mesmerise”, “Breather” y “Falling Down”, incluidos en un setlist especialmente diseñado para la región. La banda promete recrear en vivo su característica “muralla de sonido”, sello distintivo que definió el estilo shoegaze a inicios de los años noventa.

La velada contará además con la participación del grupo peruano Los Membrillos como teloneros.

Las entradas para el concierto del próximo 1 de octubre ya se encuentran disponibles en Ticketmaster, desde S/132 con cualquier medio de pago.