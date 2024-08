La artista británica Charlie XCX lanzó este viernes un nuevo remix de su tema ‘Guess’ (Adivina) junto con la estrella del pop estadounidense Billie Eilish y con el que expande su universo de su último disco, ‘Brat’, que se ha convertido en un fenómeno viral de masas.

En el videoclip, dirigido por Aidan Zamiri, se puede ver a Charlie XCX y Billie Eilish trepando por una montaña de ropa interior o conduciendo una excavadora y ya acumula más de 2 millones de visualizaciones en su primer día de lanzamiento.

“Gracias por dejarme formar parte de esto”, escribió Eilish en su cuenta de Instagram, junto a un extracto del vídeoclip.

Charlie XCX trató de mantener en secreto la identidad de la artista estadounidense, pero dejó una serie de pistas a sus seguidores a comienzos de semana, con la publicación de una fotografía en la que la británica salía con una fémina, pero sin mostrar su cara.

Sin embargo, los seguidores de la artista de ‘Brat’ adivinaron rápidamente que se trataba de Eilish, al vislumbrar los mismos anillos que llevó en una entrevista con la periodista Amelia Dimoldenberg.

El sexto álbum de Charlie XCX, ‘Brat’, de estética verde neón, se ha convertido en todo un movimiento cultural que ha llegado incluso a la política estadounidense, después de que Kamala Harris anunciase su candidatura demócrata a la Casa Blanca para reemplazar a Biden con la misma tipografía y visuales que los de la artista británica en redes sociales.

De hecho, la propia Charlie XCX respondió en X (antes Twitter) al nuevo cambio de look de la cuenta de Harris y le dió su bendición digital: “Kamala ES Brat”, dijo.

Por su parte, Billie Eilish lanzó recientemente su tercer álbum de estudio, ‘Hit Me Hard And Soft’, con una gira prevista para 2025, y obtuvo su segundo premio Oscar a Mejor Canción Original por ‘What Was I Made For’, el tema que compuso junto a su hermano Finneas para la película ‘Barbie’.

Con información de EFE