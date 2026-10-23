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Resumen

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Charly García saludó a sus fans desde el balcón de su casa en Buenos Aires. (Foto: AFP)
Charly García saludó a sus fans desde el balcón de su casa en Buenos Aires. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El músico argentino Charly García saludó la pasada noche desde el balcón de su apartamento a los cientos de seguidores que se congregaron frente al edificio donde vive, en Buenos Aires, para celebrar su 75 cumpleaños.

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