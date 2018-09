Chas Hodges: miembro del dúo Chas and Dave murió a los 74 años

El cantante y pianista británico Chas Hodges, conocido por formar parte del dúo de pop Chas and Dave, murió hoy a los 74 años por un cáncer, según informó el dúo en su cuenta oficial de Twitter.

La fama de Chas and Dave tuvo su momento álgido en las décadas de 1970 y 1980, cuando publicaron éxitos como "Rabbit" y "Snooker Loopy".

"Con enorme tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Chas Hodges", señala el comunicado publicado en las redes sociales, que detalla que el músico murió "pacíficamente mientras dormía durante las primeras horas de esta mañana".

Hodges, nacido en el norte de Londres, comenzó su carrera como músico de estudio en los 60 y se alió después con Dave Peacock para publicar en 1975 el álbum debut del dúo, "One Fing 'n' Anuvver".

En 2011 se había retirado Mick Burt, el batería que había acompañado hasta entonces a Hodges y Peacock, un puesto que ocupó a partir de entonces el hijo de Hodges, Nik.

En 2013, Chas and Dave, que en los 80 habían presentado asimismo un programa en la radio británica, publicaron su primer disco de estudio en 18 años, "That's What Happens". EFE