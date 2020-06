Él era el invitado que no podía faltar a los quinceañeros. Su voz y su “Tiempo de vals” se ubicaban en el corazón de la ceremonia, en la parte más importante del rito de tránsito, como el acompañante al baile entre el padre y la hija. Pero sería demasiado atribuirle a Gisela Valcárcel –que tal como se recuerda, usó la canción en su boda con Roberto Martínez– la masificación de la canción de Chayanne en nuestro país. La verdad es que el tema en cuestión fue diseñado meticulosamente para colarse en dichas fiestas de toda Hispanoamérica.

Era 1990, y Chayanne (Puerto Rico, 1968) todavía no lograba cuajar en la industria musical mundial. Es verdad que había destacado con hits como “Fiesta en América” y “Violeta”, pero todavía no daba el paso de calidad y “Tiempo de vals” no parecía ser la solución. “Hubo una polémica enorme en la empresa –contó alguna vez Karen Guindi, ex label manager de Sony Music–. Yo insistí mucho en que ese fuera el single. En una junta me dijeron que era la peor canción que había escrito José María Cano. Entonces, hicimos toda una estrategia en radio para que fuera el tema de las fiestas de los quince años, que ese fuera el vals. Y llegamos a vender casi 700 mil copias de ese disco”.

Desde entonces, Chayanne no paró, aunque debió restarle cursilería a sus canciones. No tenía más opción: a los 25 años, la imagen del muchacho romántico no es suficiente para vender, así que apostó por volverse un galán. “Provócame” (1992) –y una aparición con muy poca ropa en “Playgirl”– sería el camino. “Ese fue un disco que tuvo muchísimo éxito –afirmó Chayanne en una vieja entrevista–. Podría decir, sin sonar pedante, que me consolidó en muchos países y también consolidó mi show. Marcó en mi carrera un paso sólido”. El niño se había vuelto un hombre.

TIEMPO DE SER UN GALÁN

“Él es como el vino: mientras más años tiene, más atractivo se pone. Ahora está más guapísimo”. Parece haber consenso entre las mujeres que han seguido a detalle la carrera de Chayanne (quien cumple hoy 52 años) o, por lo menos, esa es la opinión de Claudia Romero y Sara Quesada, presidenta y vicepresidenta del Fan Club Oficial Chayanne Lima Perú. Ambas recuerdan la primera vez que lo vieron en la televisión, hace 33 años, en el programa “Enhorabuena” de Jorge Henderson. “Nos conquistó su sonrisa, su baile, y quedamos muy encantadas al escuchar ‘Fiesta en América’ y ‘Violeta’, que empezamos a averiguar donde más se iba a presentar. Así nos fuimos hasta la radio y ahí conocimos otras chicas que estaban en lo mismo que nosotras y nos juntamos para ir a los otros lugares que él visitaría”, anota.

En 1992, Chayanne observa los regalos del FCO Chayanne Lima Perú.

Tanto Romero como Quesada reconocen que no les importa mucho que Chayanne haya dejado de lado su nombre real, Elmer Figueroa. “No hemos conocido a otros Elmer, excepto al doctor Huerta. Tampoco nos podemos imaginar a un cantante famoso con ese nombre, porque no es comercial, pero creemos que en el caso de Chayanne, por su talento y su carisma, cualquier nombre hubiera funcionado”.

Otro quien se anima a hablar sobre el nombre de pila del puertorriqueño es Harold Gamarra Morales, odontólogo de profesión quien imitó a Chayanne en “Yo soy” en el 2015 y 2016. Él cuenta: “Creo que su éxito no reside propiamente en su nombre, sino en lo que él significa. Él es un artista muy respetuoso. Además, canta y baila excelente y, a la par, expresa ternura, candidez. Si su carrera la hubiera hecho llamándose Elmer, seguramente existirían más damas que le pusieran así a sus hijos”.

Puede que Gamarra Morales tenga razón, y que su personalidad y despliegue escénico sean la clave de su éxito. El baile, dentro de todo, parece ser un elemento vital en la construcción de su imagen.

Jeduard, quien también imitó a Chayanne en “Yo soy” –siendo finalista en la versión peruana y ecuatoriana de la franquicia–, afirma que lo más difícil es cantar y bailar al mismo tiempo, como el boricua acostumbra. Gamarra Morales coincide: “Lo más difícil de imitar a Chayanne fue el entrenamiento para lograr eso. No es fácil: hay que poner mucho tiempo para observar conciertos y ver los pequeños momentos de recuperación, para luego llevarlo a la práctica”.

Celebración del aniversario 30 del FCO Chayanne Lima Perú. Destaca la presencia de Harold Gamarra.

Aun así, no hay que olvidar un detalle importante: Chayanne –nombre que derivó del apodo cheyenne que desde pequeño le puso su madre, aficionada a un programa que mostraba a la comunidad de nativos norteamericanos– se esforzó por desligarse de Elmer. Allí está su canción “Chayanne es mi nombre”.

¿EN DÓNDE ESTÁ CHAYANNE?

De vez en cuando, Chayanne vuelve a ser tendencia en redes sociales. Hace poco, el intérprete de temas como “Dejaría todo”, “Un siglo sin ti”, “Torero” y “Completamente enamorados”, volvió a sacar sonrisas por una iniciativa de sus fans, quienes hicieron cubrebocas con su rostro impreso en ellas.

Pero no siempre son buenas las noticias que hacen que el boricua vuelva a ser mencionado. Si bien él siempre ha tratado de llevar un perfil bajo cuando se trata de su familia, hace poco se viralizaron fotografías íntimas de su hijo Lorenzo Valentino. Él no se hizo problemas y lo defendió: “Estamos muy orgullosos de ti, te amamos”.

Podría pensarse que, por la naturaleza de los virales mencionados, Chayanne ya pasó de moda, y quizás a nivel de la gran industria musical sea cierto. Pero en la vida de las personas, él sigue presente. Tanto Gamarra Morales como Jeduardo afirman seguir imitándolo a pedido de sus fans, aun durante la cuarentena, gracias a las plataformas virtuales, lo que sirve de evidencia. “Chayanne es un personaje vigente, y tiene un lugar asegurado como el rey del pop latino”, sentencia Gamarra Morales.

NOTAS RELACIONADAS

TE PUEDE INTERESAR

“Rebelde”: los actores de la telenovela que ya son mamás y papás