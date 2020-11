Conforme a los criterios de Saber más

Tiene 52 años pero en sus conciertos, llenos de fuerza, vitalidad y ritmo, aún parece tener 20. Chayanne gira, salta y baila en un espectáculo que sus fans quisieran que no tuviera final. Te contamos todo lo que siempre quisiste saber del novio ficticio de muchas, el hipotético papá de incontables millennials y centenials, protagonista de memes llenos de amor, y artista que tiene un lugar en el corazón de la ministra Nuria Esparch.

Elmer Figueroa nació en Río Piedras, Puerto Rico. Tiene cuatro hermanos, tres varones y una mujer. Su vida personal siempre ha estado lejos de los reflectores, jamás ha llamado la atención de la prensa por algún escándalo y es considerado como uno de los hombres más románticos y hogareños de la industria musical.

Su carrera musical inició en 1978, tras ganar una audición para ser integrante de un grupo juvenil llamado Los Chicos (antes cantaba en el coro de una iglesia). Muchos creen que Chayanne formó parte del grupo Menudo o que quiso participar y que fue rechazado, pero no es cierto. Estuvo con Los Chicos hasta 1983, cuando conoció al empresario Gustavo Sánchez, quien le ofrece viajar a México para dar el siguiente paso en su carrera.

El despegue

En 1984, lanza “Chayanne es mi nombre”, álbum con el que es escuchado como solista en las radios más importantes de su país y México. En este disco se destacaron las canciones “Y qué culpa tengo yo” y “Dos en dos”. En 1987, tras firmar contrato con CBS Records (Sony Music hoy en día), el puertorriqueño grabó “Chayanne″, con el que conquista a toda Latinoamérica. La canción emblema y inolvidable de este álbum es “Fiesta en América”.

Chayanne no dejó de trabajar tras su despegue. En agosto de 1990, su éxito musical le abrió las puertas de la televisión mexicana. Su quinto álbum lo convirtió en el invitado infaltable de los quinceañeros con “Tiempo de vals”.

En 1994, lanza al mercado su séptimo álbum de estudio, “Influencias”, donde versiona temas famosos de cantantes latinos como José José, Camilo Sesto, Juan Gabriel, entre otros. Cuatro años más tarde lanza “Atado a tu amor”, disco más vendido de toda su carrera.

Para los años 2000 su música se vuelve más pop y vuelve a poner a bailar a toda Latinoamérica con los álbumes “Cautivo”, “Mi tiempo” y “No hay imposibles”, siempre sin desligarse por completo de las baladas.

También es actor

Chayanne no solo es cantante, también tuvo roles importantes en la televisión y el cine. Una de las películas en donde fue el protagonista y hasta ahora es una película de baile y culto es “Dance with me”, donde compartió roles con Vanesa Williams. En dicha cinta interpretó a un bailarín cubano.

“Sin la música, hubiera podido hacer más castings, o capitalizar la pegada de la película que hice en Los Ángeles (’Dance with me’). Sucedió que inmediatamente después de la película me fui de gira en el medio del furor de ‘Baila, baila’ y ‘Salomé', y bajó la efervescencia en torno a la actuación. Luego ésta volvió por una novela que hice en México y por la que hice después junto a Araceli González y Romina Yan, a quien extraño muchísimo”, comentó en una entrevista en marzo de este año.

En 2001 protagonizó la recordada novela argentina “Provócame”. “Me gustaría verla (’Provócame’) de nuevo, pero sé que voy a ser muy duro conmigo mismo. Si puedo decir que me encanta la actuación y no descarto hacer algo nuevo en el futuro. La actuación es una faceta en la que me desarrollé menos porque la música fue y sigue siendo mi prioridad”, añadió.

En el 2008, regresó a la televisión con la novela estadounidense “Gabriel”, en donde también fue el protagonista.

Chayanne, apodo con el que le rebautizó su madre tras estar enganchada a una telenovela de los años sesenta llamada "Chayenne". (Foto: MARTIN BERNETTI / AFP)

Felizmente casado

No suele hablar mucho de su vida privada, pero se sabe que está casado desde 1992 con la abogada venezolana Marilisa Maronesse, con la cual tuvo a sus hijos Lorenzo e Isadora. El cantante considera que el secreto de su éxito responde al equilibrio entre frenesí artístico y vida familiar tranquila. “Creo que lo más importante es la familia que en mi caso siempre ha apoyado mi carrera”, indicó.

Vida sana, cuerpo sano

Todos somos testigos de su gran estado físico, verlo en sus shows es una muestra de ello. “Desde niño aprendí el valor del ejercicio y nunca he dejado de hacerlo, al lado de eso está el alimentarse bien, el dormir las horas que hay que dormir, pero creo que lo más importante es la familia que en mi caso siempre ha apoyado mi carrera. Ojo, no dejo de comer las cosas que me gustan -como el helado- solo que todo lo hago con medida. Es buscar el balance perfecto”, comentó.

Más vigente que nunca

Chayanne ha cantado de todo: vals, balada, pop y hasta reggaetón. Sus conciertos, ahora cancelados por la pandemia, siempre reúnen a miles. En México realiza más de 13 presentaciones corridas, muestra de aprecio a uno de los países que más lo apoyó.

“Yo mismo me sorprendo y que me siento feliz de saber que nuevas generaciones se suman a mi propuesta. Eso demuestra que aunque se impongan nuevas tendencias, el romance de las baladas nunca va a dejar de existir. El amor es lo que nos mueve; aunque para algunos es cursi, todavía yo sigo mandando flores”, comentó el cantante en una entrevista en marzo de este año para el medio Vos.

Nueva música

Su último disco llegó en 2014 (”En todo estaré”). Realiza giras durante los años 2015 y 2016. En el 2018, saca el single “Di que sientes tú”. En 2019 vuelve a realizar más giras en todo Latinoamérica con “Desde el alma tour”, en donde hace una recopilatorio de sus canciones del recuerdo. Él no se detiene.

Cuando es consultado por Vos sobre un eventual nuevo álbum, responde que “está en proceso”. “La gira (2019) ha sido muy larga y no me ha dejado entrar a estudio, pero ya tengo varios temas y creo que terminando la gira esa será mi próxima tarea”, comentó poco antes que iniciara las cuarentenas por la pandemia.

“Puedes ir y venir, pero en un nuevo disco siempre estarán los tópicos de siempre: la pareja, tus niños, tus padres, tus hermanos… Y si la quieres, hasta la vecina está envuelta en esto. Y está el entusiasmo de hacer un disco de canciones inéditas, que lo sigo manteniendo. Te da ilusión y cosquilleo ver cómo reacciona la gente ante un tema nuevo. Eso me sigue pasado”, agregó.

Este cantante puertorriqueño que ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo. (Foto: SUSANA GONZALEZ / AFP)

Escucha trap y reggaetón

Si bien queda claro que Chayanne es muy romántico y, probablemente, sus mejores canciones son las baladas; no solo se sienta en su sillón a escuchar esa música que te abraza el corazón. Según reveló en una entrevista, disfruta de el reggaetón.

“A mí me encanta salir en mi bote y qué crees que escucho en ese momento: reggaeton, trap… Son ritmos que se pegan rápido y gustan. Creo que tendría más cuidado con las letras. En mi caso, siempre he sido muy cuidadoso con lo que canto. Siempre las veo venir a las tendencias… Lo que hago en los shows, tanto en lo musical como en lo coreográfico, siempre está relacionado con lo que pasa, intento estar al día”, indicó.

“El reggeatón tiene verbos dominantes que he sabido suavizar e internacionalizarlo de acuerdo a mi propio enfoque. También hacen lo suyo esos artistas que no tienen éxito pero sí un talento increíble. Los conoces y filtras su info en tu propuesta”, agregó.

¿Padre de los millennials?

Durante el Día del Padre del año 2019, ocurrió una divertida anécdota. Chayanne fue saludado por muchos jóvenes y adolescentes latinoaméricanos, quienes le aseguraban que sus madres les decían que él era su novio o que seguro era su padre.

“Hola padre, te mando un abrazo desde Colombia. Ya sé que nunca nos hemos visto pero entiendo que es por tu exitosa vida. Espero poder conocerte algún día, mi mamá nuca te ha guardado rencor aunque se casó con un señor que insiste en llamarme: ‘hijo’”, bromeaba un joven en Twitter. “Papá espero te la hayas pasado muy bien. Aunque nunca te conocí mi mamá siempre me hace recordar cómo eres, te quiero mucho papito, espero me contestes pronto”, decía otra.

Al ver que la broma se estaba saliendo de control, el puertorriqueño no le quedó de otra que contestar a sus “hijos perdidos”. “Hijos, he estado de gira y no he podido saber de ustedes, estoy muy orgulloso de todos ustedes, gracias por sus mensajes y apoyarme día a día, espero verlos pronto. Eeesssooo”, escribió en un mensaje.

Sorprendió a fan peruana

La presidenta del club de fans oficial de Chayanne en Perú, Jazmín Novoa, contó una anécdota a El Comercio. El hijo de una de las integrantes del club estaba muy enfermo y decidió escribirle a Chayanne mediante sus redes sociales para el cantante sorprenda a su mamá.

“Chayanne llamó a Grace, él mismo la llamó y le dijo: ‘Hola, soy Elmer Figueroa’. Y como Grace es planificadora de eventos y no tenía idea de que él fuera, le respondió: ‘Buenas, ¿para qué evento, señor?’. Él volvió a insistir: ‘Soy Chayanne, tu hijo me ha escrito’. Ella no lo podía creer. Yo tampoco podía creerlo”, recuerda con gran alegría Novoa.

“Ese detalle demuestra el inmenso corazón que tiene y su sensibilidad”, agrega la administradora de profesión.

Chayanne junto a su club de fans oficial en el Perú. FC Chayanne Mi Gente Bonita Perú tiene al rededor de 85 integrantes y una lista de espera de 120 mujeres. (Foto: cortesía / FC Chayanne Mi Gente Bonita Perú)

Fans de todas las edades

Chayanne no solo es seguido por mujeres de su generación. Novoa contó que la más pequeña tiene 16 años y la más grande, 60. Recopilamos testimonios de fans peruanas del cantante.

14 de junio del 2019, un día antes del show de Chayanne en Lima, en las afueras del Hotel Westin. (Foto: cortesía / Jazmin Novoa)

Daniela Castillo, operadora de Radio Corazón (27 años)

“Recuerdo haber conocido a Chayanne gracias a mi mamá que escuchaba siempre su música. La primera vez que lo vi en concierto fui con ella, y a pesar que era un concierto con otro artista, todo el estadio coreaba su nombre y gritaba y cantaba a viva voz sus canciones. Toda la energía que entrega en el escenario con cada canción y baile, hace vibrar a todos en un concierto. Lo que me encanta de él es que nunca se ha visto sumergido en escándalos ni en su vida personal ni familiar y ha cuidado tanto a su familia, lo cual solo confirma la calidad de persona que es. Siempre se ha mostrado abierto a sus fans y más aún con su típica frase ‘ustedes mandan y yo obedezco’ que nos vuelve loca a todas”.

Jazmín Novoa, administradora de empresas y presidenta del club de fans (44 años)

“Chayanne es muy humano, muy sensible, además de ser un artista completo. Lo conocimos en persona en el 2016 cuando vino a un concierto. Tuvimos contacto con su mánager y le explicamos cómo es el club de fans ‘FC Chayanne Mi Gente Bonita Perú', el respeto que tenemos hacia él y hacia su familia, las actividades que hacemos para ayudar a otros y las reuniones que tenemos para coordinar eventos”.

Mirtha Alva, ingeniera (52 años)

“Corría el año 1988, yo tenia 20 años y estaba en la Universidad y escuché a un jovencito cantar ‘Fiesta en América’. Lo vi por la televisión y me quedé impresionada por ese carisma al cantar y bailar. Con los años, me volví más fan de Chayanne. He ido a todos sus conciertos: en el Estadio Monumental, en el Jockey Club, en el Estadio Nacional. Imposible perderme sus conciertos. Recuerdo que una vez había comprado mi entrada con mucha anticipación y en mi trabajo me programaron un viaje a España y yo dije no puedo ir. Y cuando me preguntaron por qué no podía viajar. Respondí a la Gerencia que tenía el concierto de Chayanne y era imposible no ir. Pedí que se postergara el viaje y así fue. Y así todos se enteraron que era super fan de Chayanne”.

