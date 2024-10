A sus 56 años, Chayanne (Puerto Rico, 1968) sigue desbordando en el escenario la misma energía inagotable que lo llevó a la cima hace más de tres décadas. Seduce con su canto, su baile y su sonrisa, pero lo que lo hace especial ocurre fuera de los reflectores: es un hombre accesible que camina sin guardaespaldas y saluda a sus fans. Siempre es el primero en llegar a los ensayos y el último en irse. Cuida su salud con disciplina, corre por las mañanas y se alimenta saludable. Más allá de la fama, es un padre y esposo dedicado. Una estrella genuina y cercana.

A casi seis años de ausencia, Elmer Figueroa Arce regresará al Perú con “Bailemos Otra Vez”, su gira mundial que lleva el nombre de su último álbum. Al igual que en sus shows anteriores, esta propuesta invita al público a hacer un recorrido de su trayectoria musical, pero tras un lustro de pausa y una pandemia, el título adquiere un significado especial.

El proceso de selección del repertorio para esta gira comenzó hace más de un año, cuando el intérprete de éxitos como “Torero”, “Dejaría todo”, “Salomé” y “Este ritmo se baila así” revisó minuciosamente los setlists de sus giras anteriores. De esta revisión, seleccionó varias canciones y sumó cinco temas de su nuevo álbum, entre los que destacan “Te amo y punto” y “Como tú y yo”.

El tour “Bailemos Otra Vez” comenzó el 21 de agosto en el SAP Center de San José, California, y recorrerá 40 arenas en 39 ciudades de Norteamérica, finalizando en Miami el 15 de diciembre. Después de su paso por Estados Unidos, la gira se dirigirá a América Latina y España.

En Perú Chayanne ofrecerá dos conciertos, el primero el 17 de julio del 2025 en el Estadio Nacional de Lima, y el segundo el 19 de julio en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. Las entradas estarán a la venta en Ticketmaster con una preventa especial con tarjetas BBVA el 25 , 26 y 27 de octubre y venta general a partir del 28 de octubre.

Versatilidad y reinvención

Chayanne comenzó su carrera musical en 1978, cuando ganó una audición para unirse al grupo juvenil Los Chicos, tras haber cantado en el coro de una iglesia. Aunque persiste el mito de que fue parte de Menudo o que intentó ingresar y fue rechazado, la realidad es que nunca formó parte de esa agrupación. Permaneció con Los Chicos hasta 1983, cuando el empresario Gustavo Sánchez lo descubrió y le ofreció la oportunidad de viajar a México para impulsar su carrera como solista.

En 1984, lanzó su primer álbum, “Chayanne es mi nombre”, que rápidamente se posicionó en las principales emisoras de Puerto Rico y México. Destacaron canciones como “Y qué culpa tengo yo” y “Dos en dos”. En 1987, firmó un contrato con CBS Records (hoy Sony Music) y lanzó el álbum “Chayanne”, con el que alcanzó la fama en toda Latinoamérica. El tema “Fiesta en América” se convirtió en su primer gran éxito internacional.

Para 1994, Chayanne lanzó su séptimo álbum de estudio, “Influencias”, donde rindió homenaje a grandes voces de la música latina como José José, Camilo Sesto y Juan Gabriel, versionando sus éxitos. Cuatro años después, en 1998, estrenó “Atado a tu amor”, el disco más vendido de su carrera.

Durante la década del 2000, el artista puertorriqueño modernizó su sonido hacia un pop más contemporáneo, manteniendo su esencia romántica. Discos como “Cautivo”, “Mi tiempo” y “No hay imposibles” lo mantuvieron en la cima. En el 2014 llegó “En todo estaré”, y ocho años después “Bailemos otra vez”.

Chayanne ha lanzado 22 álbumes de estudio y ha vendido más de 50 millones de discos a nivel mundial. A lo largo de su carrera, ha sido una fuente de inspiración para nuevas generaciones de artistas latinos, como Ricky Martin y Luis Fonsi.

Recargando energías

En su última visita al Perú, en junio del 2019, Chayanne visitó Machu Picchu. El cantante puertorriqueño no pudo ocultar su emoción al conocer una de la 7 maravillas del mundo.

“En camino a una de las 7 Maravillas del Mundo, disfrutando de la belleza del pasado y del presente. ¡Estamos en Cusco!”, escribió en su cuenta de Instagram.

El papá de todos

Chayanne tiene una gran legión de seguidoras. Sus fans aseguran que es el papá de sus hijos. Durante el Día del Padre del 2019, el artista protagonizó una divertida anécdota cuando muchos jóvenes y adolescentes latinoamericanos lo felicitaron en redes sociales, asegurando que sus madres decían que él era su “novio” o, incluso, su padre.

“Hola, padre, te mando un abrazo desde Colombia. Ya sé que nunca nos hemos visto, pero entiendo que es por tu exitosa vida. Ojalá te conozca algún día. Mi mamá nunca te guardó rencor, aunque se casó con un señor que insiste en llamarme ‘hijo’”, bromeó un joven en Twitter. “Papá, espero que hayas pasado un gran día. Aunque nunca te conocí, mi mamá siempre me recuerda cómo eres. ¡Te quiero mucho, papito! Ojalá me respondas pronto”, escribió otro.

Ante la avalancha de mensajes y para seguir con la broma, Chayanne decidió responder a sus “hijos perdidos”: “Hijos, he estado de gira y no he podido saber de ustedes. Estoy muy orgulloso de todos, gracias por sus mensajes y por apoyarme. día a día ¡Espero verlos pronto! ¡Eeesssooo!”, escribió, sumándose al buen humor de la situación.

Tiempo de ser un galán

“Él es como el vino: mientras más años tiene, más atractivo se pone. Ahora está más guapísimo”, aseguraron a El Comercio Claudia Romero y Sara Quesada, presidenta y vicepresidenta del Fan Club Oficial Chayanne Lima Perú en el 2022, al cumplir el artista 54 años. Ambas recordaron la primera vez que lo vieron en la televisión, hace 35 años, en el programa “Enhorabuena” de Jorge Henderson. “Nos conquistó su sonrisa, su baile, y quedamos muy encantadas al escuchar ‘Fiesta en América’ y ‘Violeta’, que empezamos a averiguar donde más se iba a presentar. Así nos fuimos hasta la radio y ahí conocimos otras chicas que estaban en lo mismo que nosotras y nos juntamos para ir a los otros lugares que él visitaría”, anotaron.

A los 56 años, Chayanne es una figura vigente y un ícono del pop latino. Es el “papá” de Latinoamérica que nos invita a seguir bailando y soñando en tiempo de vals, porque este ritmo se baila así, como una fiesta en América, donde Perú no es la excepción.