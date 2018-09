Cher anunció que iniciará su "Here We Go Again Tour", su primer viaje por Norteamérica en cinco años, como parte de la promoción de su reciente disco tributo a ABBA, "Dancing Queen".

La cantante que actúa en la reciente cinta "Mamma Mia! Here We Go Again", comienza su gira el 17 de enero de 2019 en Florida, y continuará hasta el 18 de mayo. Los espectáculos de la diva son organizados por Live Nation.

"Siempre me ha gustado ABBA y vi el musical original 'Mamma Mia' en Broadway tres veces", ha dicho Cher sobre su tributo. "Después de filmar 'Mamma Mia! Here We Go Again', me recordaron una vez más las canciones geniales e atemporales que escribieron y comencé a pensar '¿por qué no hacer un álbum de su música?' Las canciones eran más difíciles de cantar de lo que imaginaba, pero estoy muy feliz de cómo salió. Estoy muy emocionado de que la gente lo escuche. Es un momento perfecto", agregó.

Cher anunció el "Here We Go Again" el viernes durante una visita a Ellen DeGeneres, donde cantó "SOS" de ABBA.